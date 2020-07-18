【乘風破浪的姐姐】張雨綺直認團友難搞　伊能靜冇聲出網友睇到爽

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》開播以來話題度大增，其中最有討論度之一的51歲伊能靜是繼黃聖依之後第二位不受觀眾歡迎的姐姐。一向有主見的她經常被網友指喜歡踩低別人來抬高自己，沒想到在第三次公演重新分組之後，她加入張雨綺團隊遇到勁敵，被張雨綺壓制到不敢出聲，搞到網友看到大笑，直言張雨綺根本就是霸道總裁。

伊能靜加入張雨綺團隊。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

有留意《姐姐》節目的觀眾都知道，伊能靜一向意見多多，在好多場合中經常抬高自己而踩低別人，其他人幾乎都插不上一句說話。就好似在第一場公演訓練過程中，她就公開話自己歌手經驗較豐富，同好多大牌歌手曾合作過，包括張雨生﹑童安格﹑周杰倫等人，認為自己身上有好多武器。更不畏言地對同組的王智作出訓斥：「你乖乖地給我練。」同組人幾乎都不敢出聲。

另外，在第二場公演中伊能靜同黃聖依同組，原以為黃聖依可以壓制伊能靜，想不到亦失敗。就在伊能靜同同組的張萌就舞蹈動作爭個對錯之時，黃聖依就跳出來緩和氣氛：「我覺得這樣吧就折中點…」話都未講完就被伊能靜打斷，事後黃聖依亦只好苦笑默默走在休息區，坐下玩手機眼不見為淨。

伊能靜對隊友發火。（影片截圖）

黃聖依插不上話。（影片截圖）

沒想到在多位姐姐中只有張雨綺一人能夠壓制伊能靜，在今期第三次公演分組中，伊能靜就加入了張雨綺團隊將會唱跳《彩虹節拍》。除了伊能靜之外，還有張含韻﹑金莎﹑藍盈瑩，面對這個組合隊長張雨綺亦表示：「不是很容易帶的團。」看來她預知了有不少事將會發生。

果不然在訓練過程中，伊能靜就打探了其他組會展示甚麼舞蹈絕招，而她就在大家面前公開表示：「我看到剛剛她們那個…」還展示出動作，沒想到張雨綺立即展現霸道總裁口吻道：「你不要操別人心了。」打斷了她的發言，而她亦沒有再多講乖乖表示：「好，是。」看到不少網友大笑，大家紛紛留言道：「總算有人治她」﹑「笑死了」等，直言這個畫面看得好舒服。

張雨綺霸氣十足壓制伊能靜。（影片截圖）

事後伊能靜接受採訪的時候亦表明張雨綺的確好強，在她帶領之下她似乎變得弱了些：「我在別的組需要當很堅強的角色，有張雨綺在我發現我可以變弱，就非常弱。」看來伊能靜總算遇到勁敵了。