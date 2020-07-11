【乘風破浪的姐姐】黃聖依做隊長插不上嘴　冇癮獨自玩電話解悶

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》又來到最新一集，在今集中24位姐姐要進行第二次公演賽，當中觀眾就最期待黃聖依﹑伊能靜同張萌這一組，事關她們三個人的個性較強，組在一團肯定會擦出不少火花。果不然在訓練期間伊能靜同張萌因為舞蹈動作而有些小不滿對方，連一向意見多多的黃聖依連一句話都插不上，只好在一旁看好戲，整個畫面非常有效果，引起不少討論。

黃聖依這一組最終奪得第六名。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在24位姐姐中黃聖依﹑伊能靜同張萌屬個性較強的人，她們會對自己的想法表達意見。而在今次的合作中，她們三人就唱跳《女孩兒與四重奏》，為了呈現歌曲的特性，加插了探戈的舞蹈。在排練過程中張萌就直接指出伊能靜的動作做得不好，糾正她的動作，沒想到伊能靜似乎不滿直言：「我就不要動就好了，就眼睛餘光瞄你就這麼簡單的事。我已經知道了，你別著急，現在不在調嗎？一定給你做到好，別著急。」二人你一言我一語，在旁的黃聖依亦插不上話，只好在旁看好戲苦笑。

黃聖依根本插不上話。（影片截圖）

事後到唱歌部份張萌就建議在ending時候，應該將頭向下擺會比較有Feel，但伊能靜就不認同：「沒有人唱歌會把頭低下來。」在二人爭論的時候，黃聖依就在旁跳出來緩和氣氛：「我覺得這樣吧就折中點…」說話都未講完就被伊能靜打斷，事後她只好苦笑默默走在休息區，眼不見為淨。

而黃聖依的舉動不禁令人覺得太好笑，原來她亦有插不上話的一天。事關在過去的節目中她意見多多，但在這一組中她連插話的機會都沒有，搞到網友都笑不攏嘴，更因為如此反而對她有好感，而對伊能靜增添厭惡，網友紛紛留言道：「最煩伊能静，倚老賣老，有錯還狡辯」﹑「黄聖依退出群聊」﹑「黄聖依已經無話可說」等，直言他們太有效果了。

伊能靜不滿意張萌的建議。（影片截圖）

黃聖依眼不見為淨去休息。（影片截圖）

另外，黃聖依的唱腔一直被網友嘲笑是Drama式腔調，連張雨綺都曾公開嘲笑過。但在今次的公演中，想不到她的Drama腔調非常適合《女孩兒與四重奏》這首歌，無論高音還是顫音都唱得特別有味道，加上探戈的舞蹈整個表演非常有個人特色，不少人都對她刮目相看，慢慢不討厭她。

黃聖依雖然被指有公主病，但今次令網友對她刮目相看不討厭她，事關因為伊能靜更來得比她討厭，因為她經常貶低他人來抬高自己，所以有網友就直言她似足童話故事《灰姑娘》的繼母，相當搞笑。

黃聖依的表現相當精彩。（影片截圖）