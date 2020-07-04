【乘風破浪的姐姐】丁噹做隊長冇人撐　黃聖依遇伊能靜插不上話

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》經過上一期淘汰賽之後，有得留底的24位姐姐就要重新分組再接受挑戰。沒想到在姐姐挑選組團的環節中，丁噹這一隊竟然無人站起來，瞬間變得鴉雀無聲非常尷尬，連丁噹自己都顯得不太開心，不禁令人覺得她在姐姐圈中似乎不受歡迎。

丁噹有些少不開心。（影片截圖）

在最新一期節目中，24位姐姐將會分成三人一團共八組，而丁噹就自選當其中一組的隊長。在選人的環節當中，隊長並沒有資格挑選隊友，而是其他姐姐挑選最心儀的隊長加入其團隊當中。當主持人黃曉明叫到有那一位姐姐想加入丁噹團隊時，竟然沒有姐姐站起來，大家也是在你看我我在看你的狀態當中，此時的丁噹其實臉上已經顯得好尷尬，當數到三聲之後，最終內地歌手金莎就站起來加入她的團隊，才打破了鴉雀無聲的局面。

沒有姐姐站起來哦。（影片截圖）

因為其他當隊長的姐姐包括寧靜﹑藍盈瑩等人，其實有不少姐姐站起來捧場。但輪到丁噹這一邊氣氛就似乎變調了，所以有不少網友都覺得金莎在最後力撐丁噹其實只是想打破僵局而已，不禁令人覺得丁噹在姐姐圈中人氣不夠高。雖則如此，但丁噹在觀眾喜愛度中則排行第16名，比起其他姐姐人氣還要高，看來她是有觀眾緣的。

金莎最後站起來選丁噹。（影片截圖）

另外，在節目中黃聖依同伊能靜一直都是大家關注焦點，沒想到在今期分組中她們二人竟然在同一組，引起不少人有看好戲的心態出現。果不然薑還是老的辣，伊能靜雖然在此組中不是隊長（隊長是黃聖依），但她仍然有前輩的霸氣在，直接幫黃聖依﹑張萌分好歌詞，然後就開始作出指導，令一向意見多多的黃聖依插不上話，令到網友都笑說根本就是「依物降依物」非常好笑。

伊能靜已分好晒工作。（影片截圖）