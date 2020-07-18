妻子的浪漫旅行4｜蔡少芬「自私」想早死過張晉：冇佢唔知點算

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第4季中的幾位嘉賓蔡少芬（Ada）、Gina Alice、張歆藝、胡可、謝娜以及金瀚都相處得非常融洽，且笑料不斷，深受網友喜愛。雖然妻子團在外旅行，但在廠內觀察的丈夫們也心繫對方，不時會遠程互動，更向妻子寄去內心的「問題」，場面溫馨感人。

今次的妻子團性格比較互補，相處得非常和諧。（微博@妻子的浪漫旅行）

Ada與張晉結婚多年，兩人的愛情為人稱道，始終如一，張晉向Ada提問：「如果有一天有一個人要先走了，你想是自己還是對方？」Ada坦言，自己曾告訴過對方，希望自己先走，「因為我不想做那個偉大的人。留下來那個要忍著那種痛，就是身邊最愛的另一半，已經不在了。」

Ada回應問題時一度難忍淚水。（視頻截圖）

一提及這個問題，幾位妻子都非常感觸，Ada更一度哽咽，她續指道：「但我又很心疼他一個人看著孩子長大。」不過，在Ada看來，女生可能比較擔得起，承受能力比男生要強，旁邊的金瀚也補充道：「晉哥，很有擔當的一個人。」Ada透露，張晉經常同她講：「你千萬不要比我先死，遺下的東西我管不了那麼多。」

Ada與張晉在一起17年，相愛始終如一。（視頻截圖）

後來Ada在訪問中表示，當時一想到這個問題非常難受，兩人已經在一起17年，雙方相互依偎：「配偶的離世，是所有夫妻最傷、最痛的地方」，所以想到這個情況，她突然之間難以言表，很不捨對方：「如果沒有他的話，我真的不知道怎麼辦，所以還是我先死吧。」看似Ada答得雲淡風輕，但其實她早已眼含淚光，真摯地說：「不可以沒有他。」相信兩人一定可以相濡以沫，直到永遠。

Ada與張晉的愛情令不少網友艷羨。（視頻截圖）