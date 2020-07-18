范冰冰疑因三浦春馬離世感觸　發7字微博惹粉絲擔憂

日本人氣男星三浦春馬今日（18日）被發現於東京寓所身亡，終年30歲。據日本媒體報道，三浦春馬無故缺席工作，下午一時左右，工作人員到訪其位於港區的家中之後，發現他在衣櫃上吊，疑似自殺，送院後確認死亡，目前發現了疑似遺書的物件。

三浦春馬於今日自殺身亡。（Instagram@haruma_miura_info）

三浦春馬離世的消息令人震驚，在下午五點幾，內地女星范冰冰在微博發文：「努力堅強的活着。」疑似有所觸動，一時間引起網絡熱議，網友與粉絲的態度呈現兩極。有人表示：「漏稅咖（卡士）吃人血饅頭倒是很快」、「為什麼這種熱度都要蹭？R.I.P」、「別裝了可以嗎？」等，紛紛對她的一番言論感到反感。

冰冰的幾個文字引起網友熱議。（微博截圖）

由於冰冰很少公開感慨人生，因此令粉絲非常擔心：「？？？我們都在」、「你是堅強的，我們愛你」、「姐姐要樂觀啊，高興點」等，關心她的狀態是否安好，並予以支持。

冰冰到現在都尚未正式復出。（微博@范冰冰）

冰冰與三浦春馬並無合作過，不過在2016年曾經同場出席過Louis Vuitton在東京的「Volez, Voguez, Voyagez」主題展覽活動，可能她只是一時感觸，因此發文鼓勵自己與大家。