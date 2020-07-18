三浦春馬童星出身憑《戀空》爆紅　搣甩靚仔包袱舞台劇女裝現身

日本男星三浦春馬，今日（18日）被發現在東京寓所身亡，驚傳他是上吊輕生，終年30歲。 三浦春馬1997年以童星身分出身，由《戀空》開始為人熟悉，三浦春馬其實戲路都相當多變，多年來一直積極挑戰不同角色。

日本男星三浦春馬今日（18日）被發現在東京寓所身亡，驚傳他是上吊輕生，終年30歲。（VCG）

三浦春馬自小便參與兒童劇團的表演，以童星出身，1997年出道，在NHK晨間小說連續劇《亞久里》中首度以童星姿態亮相。

2006年4月，三浦春馬首次主演電影《那年夏天的第一次》。同年10月，他在電視劇《14歲的媽媽》飾演一位讓14歲女初中生懷孕的男生而上位。

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《戀空》奪日本奧斯卡最佳新人

但要數到最令佢人氣急升的電影，就是2007年他與新垣結衣主演的《戀空》， 是三浦春馬其中一部大銀幕代表作，票房更大收三十九億日圓（近３億港元）。三浦春馬憑《戀空》獲得了有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎最佳新人獎，一躍成為了日本影壇最受關注的新生代男星。

當時三浦春馬為電影《戀空》的角色，把頭髮染為白色，這個「白頭仔」造型，相信令不少香港觀眾為之深刻，也因為這部愛情電影而認識三浦春馬。

《信用欺詐師：公主篇》成遺作

三浦春馬自從拍攝《戀空》火速走紅之後，他就更活躍於電影及電視劇。三浦春馬2015年擔正主演《進擊的巨人》真人版電影，亦創下高票房，當年他曾與女主角水原希子來港出席首映禮。

近年，三浦春馬在2019年的電影《信用欺詐師：香港浪漫篇》亦有份演出，飾演「Jesse傑西」，當時更來到香港拍攝電影，續集電影《信用欺詐師：公主篇》亦將於本月23日在日本上映，現成為他電影上遺作。

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三浦春馬外表靚靚仔仔，當年憑《戀空》爆紅，形象亦非常適合演出純愛電影，但他沒有因此而限制自己的戲路。

他向來積極接受挑戰，演一些反差極大、與他形象截然不同的角色，曾於《血色星期一》演出天才黑客、《我存在的時間》的肌肉萎縮症病人、《教我愛的一切》飾演談師生戀的老師。

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舞台劇挑戰女裝造型

在電視劇《最後的灰姑娘》，三浦春馬的性感演出吸引了大批同齡女觀眾，更與篠原涼子有多場大膽床戲，引來不少迥響。

三浦春馬除了在電影、電視劇多作品，他曾投入舞台劇演出，扮女裝又唱又跳。在音樂劇《Kinky Boots》飾演「變裝皇后」Lola。近日他又在日劇《TWO WEEKS》扮演逃犯演拯救女兒的逃犯。

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為了角色學過幾個月中文

三浦春馬外形高佻，才貌兼備，出道多年見到他積極挑戰不同戲路成為偶像實力派演員，他為了演出經常都在事前做足準備。

拍日劇《最後的灰姑娘》就去學習騎越野單車，拍電影《那年夏天的第一次》學衝浪，在中國電影《深夜前的五分鐘》主演「阿良」，就為了全片的中文對白，花幾個月時間學習中文，甚至去上海跟鐘錶匠學修理鐘錶，非常認真。

電影《信用欺詐師：公主篇》在本月尾於日本上映，或會成為三浦春馬在電影界的遺作。