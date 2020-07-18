新冠肺炎｜戴祖儀曾與確診施匡翹上堂　大部份「後生仔」須檢驗

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，香港更有第三波疫情，24歲歌手施匡翹亦不幸中招！據了解，她與經理人Apple姐（劉麗萍）、以及同公司一名宣傳人員佳哥確診，成為首位確診的香港藝人，而Apple姐的男友麥德羅亦已確診，正在隔離病房接受治療。 現在TVB內部流出一個施匡翹的14日行程表，接觸的TVB藝人數有近20人。如果再加人劇組、製作組以及TVB台前幕後人員，受牽連或需要病毒測試的人，隨時過百！

孔德賢（Danny）與確診新冠肺炎的藝人施匡翹有接觸。（IG@danny_hung）

7月15日參與過鄧智堅戲劇班的藝人之一的孔德賢（Danny），今日（18/7）接受《香港01》訪問時便回答：「因為我地同施匡翹有一齊上過Drama Class，所以我哋穩陣啲去Check一Check，呢兩日會有結果。」他表示同一個戲劇班的所有藝人都需要接受病毒測試：「而家全部人去緊。（你同戴祖儀、王虹茵和陳欣茵等人會否停工？）暫時未有通知。」

外界有傳《#後生仔傾吓偈》KOL主持之一游嘉欣（Kayan）已經初步確診，Danny回覆：「佢同我一齊驗緊，未知結果。」

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