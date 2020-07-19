姜丹尼爾將SOLO出道一周年　開線上見面會與全球粉絲會面

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，令全球各地不少歌手急急煞停開演唱會的計劃，粉絲亦因無法親身見到偶像而感失望。韓國男團WANNA ONE出身的男歌手姜丹尼爾，為慶祝SOLO出道一周年，將於下周六（25 日）舉行首次線上粉絲見面會《2020 KANG DANIEL 1st ANNIVERSARY ONTACT FAN MEETING “DAN1TYST”》，讓粉絲可以足不出戶就見到偶像！

姜丹尼爾即將SOLO出道一周年。（Instagram：@konnect_kangdaniel）

姜丹尼爾的粉絲見面會除了在韓國直播，亦會在其他國家和城市同步在線上直播，即使身處香港和澳門的粉絲亦能夠參與。有興趣的粉絲可以由即日起至7月24日透過JOOX付費直播平台預購門票，於見面會當晚和姜丹尼爾打招呼並送上支持和祝福。

姜丹尼爾的線上粉絲見面會除了在韓國直播，亦會在其他國家和城市同步在線上直播。

詳情如下:

演出日期: 2020 年 7 月 25 日(星期六)

演出時間: 晚上 8 時(香港時間)

預購套裝: $228 登入通行証 1 張 + 6 個月 JOOX VIP 音樂服務 (價值:$486) 限量發售

開售日期 : 由即日起至 7 月 24 日 23:59 分

立即購買: https://bit.ly/2Oizr8G

香港和澳門的粉絲可以透過JOOX付費直播平台預購門票。

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