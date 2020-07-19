三浦春馬生前最後身影曝光　有講有笑開朗無異樣份外惹人心疼

日本人氣男演員三浦春馬於昨日（18日）在家中自殺離世，終年30歲，悲痛消息震驚全日本演藝圈。三浦春馬為人樂觀開朗，而且離世前毫無異樣，更接連為9月開播的新劇（おカネの切れ目が恋の始まり）做宣傳。然而，他為劇集所拍的一段宣傳片段卻成為了他生前所曝光的最後身影。

三浦春馬昨日（18日）在家中自殺離世，終年30歲，悲痛消息震驚全日本演藝圈。（Twitter：@miuraharuma_jp）

劇組於上周一（13日）在社交網站公開三浦春馬和女主角松岡茉優所拍攝的一段6分鐘宣傳短片，只見三浦春馬在片中有講有笑，並多次露出開朗笑容，更對住松岡茉優擺出搞怪表情氹得對方哈哈大笑，根本看起來沒有任何異常的情況，沒想到事隔不夠一個星期就傳出噩耗，令不少粉絲痛呼不能接受：「他明明當時還笑得這麼開心的」、「他應該只是在逞強」、「當時都沒發現，現在想想，怎麼沒看出影片中的他眼神很憔悴呢？」。

三浦春馬的最後身影曝光。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

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《錢的盡頭是愛情的開始》是一部愛情喜劇，三浦春馬在劇中飾演一名極度不節儉的男主角猿渡慶太，與松岡茉優飾演、慳家又節儉的女主角完全相反，未開播已經令觀眾相當期待。如今三浦春馬突然離世，不少網民紛紛留言希望劇組能將他用生命帶來演出的新劇公諸於世，千萬不要因此而停播，令他的辛勞付諸流水。

三浦春馬和女主角松岡茉優上星期為新劇拍攝一段6分鐘的宣傳短片。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

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