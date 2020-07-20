【迷網．短評】1-5集平淡暫未見驚喜　劇情由4位綠葉演員撐起？

暫時播到第5集的無綫劇集《迷網》前名是《網絡騙案》，本來的名字非常直白，其實用前名的四個字暫時已可概括了劇情，就是以一宗又一宗的網上罪行去連接，有網民觀看了幾集，已狠批劇情像香港電台的《警訊》一樣，沒有驚喜，那是否代表《迷網》完全沒有追看性呢？

楊明再次跟高海寧合作飾演情人，二人曾於《婚姻合伙人》中演一對。（《迷網》劇照）

劇集開場平淡 新鮮感欠奉

劇集的開頭非常影響觀眾對它的觀感，《迷網》一開頭就以一段類似警方宣傳片的方式，講述網絡的利弊，更是以中文和英文同時旁白，極似教育片片頭，難免會令人覺得未免太過「畫公仔畫出腸」。之後鏡頭一轉突然入戲，描述身處於泰國的犯罪集團，揭示這宗暫時貫穿劇集的網上罪行為的背景，然後才到主角出場。劇情以科技罪案組（Technology Crime Division）查案為主線，男主角楊明（飾司徒Sir）「Chok爆」登場，帶領組員查案。講到這裏，難免會給人一種既有TVB劇集開頭的感覺，新鮮感欠奉。

演員們似是不斷捲入騙案疑雲。（《迷網》劇照）

點擊下圖睇更多精彩劇照︰

+ 10 + 9 + 8

四位綠葉演技出色搞鬼 新人陳曉華有進步空間

不過值得一讚的是四位綠葉演員︰李成昌（飾根叔）、楊玉梅（飾夢蝶）、姜大衛（飾湛叔）和馬海倫（飾孖八姐）在緊隨其後劇情上演的輕鬆的情節，有時又誤墮騙局，例如夢蝶和昌叔中健康食品的騙案和湛叔被老婆孖八姐質疑陷入「召妓疑雲」等，四位綠葉演員演活了小人物的神態，非常搞笑輕鬆。但講到演技，劇中是女二、飾演見習督察阿掟的陳曉華就表現略遜，她首次拍劇就飾重要角色，仍是新人的她，演技難免有不足，表情和對白也演繹得生硬，但外表漂亮的她，天生已有Camera Face，令人期待她以後的進步。

鄧伊婷（前名︰鄧以婷）的演出和打扮也非常吸睛。（螢幕截圖）

十足加入感情線的《警訊》 愛情背後有意思帶出

網民指《迷網》像劇集版的《警訊》，雖有點苛刻，但一個又一個的網絡騙案在劇中緊接着，難免會給人這樣的感覺。劇中的另一個重點，當然是錯綜複雜的感情線，司徒Sir和Vincy（高海寧飾）是舊情人、Vincy的老公是Michael（黃祥興飾）、阿掟跟Eric（朱敏瀚飾）是戀人但疑似有暗湧等，不禁令人覺得像極加了感情線的《警訊》。但其實主角的職業和感情線都是跟網絡騙案有關，而他們的感情和案件中的人物，也似是想帶出人們一軟弱就容易陷入感情的「迷惘」中，也不只是存在在網絡中。

陳曉華被批評演技生硬。（《迷網》劇照）

點擊下圖重溫搞笑情節︰

+ 21 + 20 + 19

《迷網》頭5集大概也只是交代了背景、人物關係等，接下來相信會有較多的感情戲和更多有關泰國的那個犯罪集團的調查。如果大家要看那種大卡士和非常有「戲味」的劇集，這劇似乎就未必合你口味，但若然喜歡看查案劇加輕鬆情節的人來說，還是可以一看的。

點擊下圖睇更多靚相︰

+ 24 + 23 + 22