迷網｜吳嘉儀常被認錯為「東張女神」 李旻芳︰或者叫我TVB阿邊個

無綫劇集《迷網》以網上罪行為主題，由高級督察Sunny（楊明飾）、見習督察阿掟（陳曉華飾）帶領科技罪案組破案，全Team主要有兩位女警員，除了陳曉華外，另一個就是飾演阿掟下屬的Fion（吳嘉儀飾），現年29歲、花名是阿七的吳嘉儀近年有不少的演出機會，未知可否憑這劇上位？

原來這次是阿七第一次做紀律部隊成員的戲，角色是一位「貪靚的男人婆」。（YouTube影片截圖）

阿七在2011年入讀香港演藝學院主修表演，因成績優異獲頒校內的兩個獎學金，畢業後考入第TVB藝員訓練班，同期同學有吳偉豪、周嘉洛、郭子豪等人。2016年，她有份拍處境劇《愛．回家之八時入席》「 嘉莉 」一角，與「 Terry 」李偉健有感情線。她的代表作有《好日子》演「少女版陳煒」和《金宵大廈》「鴉烏」的一角，受到觀眾關注。

阿七演《金宵大廈》「鴉烏」一角，很多時只可用雙眼演戲！（電視截圖）

阿七的條件不俗，是演藝學院高材生，又有樣有身材，不過隨着劇集熱潮轉淡，她的人氣亦轉淡，也有傳媒形容她是「紅劇不紅人」，阿七回覆《香港01》記者表示︰「其實都啱嘅『紅戲唔紅人』，但我希望係『紅戲未紅人』啦， 始終每套劇都有前輩或者發揮更好嘅演員，不過有份參演到《好日子》、《金宵》都好開心！」她希望可以再跟陳煒合作，因為對方是她的女神。談到在TVB的發展，原來她一加入公司就已經是經理人合約，比起其他演員，起步已算很不錯。她坦言︰「其實每年公司都有好多靚女加入（香港小姐），更年青更靚嘅大有人在，好彩我演藝學院經歷咗4年都有一定心理質素訓練，我明白我嘅目標，希望做到過到戲癮、娛樂到大家嘅角色啦，最終就梗係想感動到人！」

「阿七」這個花名的由來，是因她在年幼換齒時，將自己名字錯誤說成「五加二」，故變成「阿七」的綽號。（Instagram@ah7ng）

感情方面，阿七已經名花有主，有一名「比她年齡大一圈」的圈外男友，而且十分支持她的事業。講起男友，她顯得甜絲絲的，對方曾跟她說不要因為擔心錢而接不想演的角色，所以阿七答應對方︰「我會每場戲都博到盡，希望第時個婚禮佢親友見到我唔會講『TVB個茄哩啡』，而係講到我個全名吳嘉儀或者 阿七。」她指有時會被人認錯是《東張西望》的李旻芳（Lucy），「或者叫我做TVB阿邊個。」希望可以有更多觀眾認識阿七！

陳曉華（Hera）（左三）比阿七遲入行，卻在同劇演她的上司兼是女二，阿七看得很開，直言︰「睇命運啦，Hera作為miss HK同中華小姐雙料冠軍，佢係有優秀之處，我認識嘅佢都好友善、淡定同勤力準備拍劇，係我欣賞嘅同事朋友」。（Instagram@ah7ng）

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