空間改造王｜80萬裝修250呎屋　以前沖涼前要爬出室外開熱水爐？

香港開電視播出的日本節目《空間改造王》由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白，節目找來大大小小的房屋進行大改造。最新一集介紹的屋位於日本東京都世田谷區，該區人口稠密，街道既狹窄又縱橫交錯，當中居住在一間250呎房子的半田家兩母女面對着不少問題，故希望把屋子來個大翻新，裝修後感覺完完全全不同，煥然一新！

節目由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白。（Instagram@aiyanalo）

半田家的外觀還可以，不過內裏就好混亂和狹窄。（《空間改造王》電視截圖）

女兒半田久子從美國回日本陪年老的媽媽住，不過就發現這間屋真的不太適合居住。這房子樓齡44年，雖樓高兩層，但建築面積只有250呎，而且空間很狹窄，問題多多，最奇怪的是位於地下的浴室，鋪滿瓷磚的浴缸體積極小，又奇形怪狀，最最搞笑的是煤氣爐的設計，開關竟然是在屋外，年老的母親要穿過狹小的門出去開煤氣爐，洗完澡又要再出去關掣，如果是天寒地凍或下雨時，真的非常痛苦。另外，樓梯竟然和玄關位並不相連，而且樓梯又長又斜，近乎是垂直，老人家要走上走落超危險！除了把屋子的缺點改過外，本身女兒有香料調配師和烹飪講師的資格，所以她的夢想是可以一邊照顧媽媽，一邊在家中開班教學，究竟工匠如何把她們的願望一一實現呢？

點擊下圖逐格睇改造前嘅半田家︰

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裝修後的屋，感覺完全不同！除了用溫暖的淺木色為主外，也充滿了家的感覺。地下本來是起居室，現在就成了兩母女的房間和浴室。而最令人讚嘆的，是樓上的一層除了有客廳外，另一邊變成了女兒的私人Studio，再加上加建的小陽台，令整個空間陽光充足。而Studio的每一個細節也可以兼顧到女兒開班的要求，把桌子拉開，包括導師在內，足足可容納9個人。整個改造花了接近80萬港幣，每個地方也是為屋主度身訂做的！

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