香港奇則｜66萬裝修701呎屋　為咗多兩個廁所兩間房連梳化都冇？

香港開電視最新一集的《香港奇則》，由主持黃芳雯（Paula）帶大家參觀一個美孚老牌屋苑701呎的單位，該傳統大型有50多年樓齡，原圖則的空間方正，客飯廳佔全屋一半面積，寬敞實用。

原本廁所門對住門口。（《香港奇則》電視截圖）

因為家中增加了新成員，有6人居住，所以舊圖則已不合時宜，所以屋主選擇重新規劃。單位改造後，以日式建材木色調加輕工業燈具的配搭。最主要的改變是由兩房變四房，一廁變三廁，更有足夠的共聚空間。

Paula指有多幾個廁所，家裏也會和諧得多。（《香港奇則》電視截圖）

一入門的廚房原本的牆被打通，變成一個半開放式的廚房，令到空間感增加。而客廳有一面大窗，雖然外面的景觀一般，只是向着車來車往的天橋，不過設計師就希望可以有大窗補充客廳的光線，他們用了隔音玻璃，有效減低噪音。對比起裝修前的相片，的確光猛了不少。由於家裏有小朋友和外傭姐姐，他們增加了兩間房，大每間房大概有40呎，放得下單人床，但就沒有窗採光，故設計師加竣氣窗通風。而主人房就是原圖則的大小。不過最搞笑是他們在客廳偷了位置加了兩個廁所，一個更是「濕廁」來的。

半開放式廚房令單位看上去更有空間感。（《香港奇則》電視截圖）

主持就勁Like這間屋的設計，除了不用爭廁所，她又指︰「入到嚟之後，我覺得係好神奇嘅一件事，點解分咗咁多間房同廁所，感覺上個空間感仲係好大，所以我覺得今次呢個單位，係完全體現咗『香港奇則』嘅精神。」整間屋的裝修費是66萬，主要用於改動結構，反而家具就比較簡約，看到客廳也沒有放到梳化，非常簡潔。

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