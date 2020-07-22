楊謹華試鏡搏盡愛錫工作人員　卻遭臨陣易角爆喊：我到底做錯甚麼

台灣女星楊謹華出道以來曾演過多部爆紅影視作，舉凡《白色巨塔》、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》等等，當中在出演《敗犬女王》更成事業巔峰，展現多年以來累積的演藝實力。 近日楊謹華透露，在出演《敗犬女王》前，其實早已與另一部電影簽約，豈料卻遭臨時換角，聊起那段過去她不禁無奈說：「我心裡一直想，我到底做錯了什麼？」

楊謹華日前在曾之喬的Youtube節目上提起當年被換角的事情，當時她已與某部電影談妥、合約也已簽好，導演與副導演卻質疑她的演技無法勝任該角色，臨時要她加試三場戲，當中有一場是與劇中丈夫的床戲，但當時他們卻派一名工作人員與她對戲，楊謹華當時還硬著頭皮吻了這位工作人員。

楊謹華憑2009年與阮經天主演的《敗犬女王》成功奠定「御姐」icon，紅遍亞洲：

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豈料試完戲後，劇組則建議楊謹華可以看看某部電影多做功課，她也照做，在看電影時一旁的經紀人突然接到對方電話，對發表明決定將楊謹華換下，楊謹華出了戲院聽到這消息當場暴哭，邊哭邊走回家，「我心裡一直想，我到底做錯了什麼？」

楊謹華直言，這段過去比起抱怨她反倒更感謝「老天爺幫我做了決定」，當時因為這部電影被換角，她才有機會出演《敗犬女王》。她透露若再回到10年前，她仍舊會挑戰試那3場戲。

42歲楊謹華外貌依然勁仙氣：

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