「敗犬女王」楊謹華在41歲時宣布下嫁相戀3年的圈外男友Ben。經歷愛情失敗的楊謹華在影視圈打滾多年，收獲事業卻一直找不到心靈契合的那位，楊謹華也曾揚言：「曾經的我希望35歲時，能遇到一生最愛，36歲時為他懷孕生子，但愛情卻沒有臨到我的身上。」楊謹華並沒有妥協於此，沒有為求愛情滋潤而隨意找另一個他，仍是心存感恩之心，慢慢等待屬於自己的「真命天子」。

不被年齡追逐 對的人總會在對的時間找上你

「敗犬女王」楊謹華與圈外丈夫Ben結婚2年，恩愛非常 (ig@cheryllovel0ve)

誠如楊謹華成名劇集《敗犬女王》所說：「每一個女孩都是公主，總有一天妳會找到自己專屬的王子。」楊謹華與張懷秋分分合合的戀情，也曾與圈中男藝人張天霖、朱孝天和吳奇隆傳出緋聞，就連與攝影師男友柯朝璋快要談婚論嫁的愛情，最終也分手了。單身一段時間的楊謹華在38歲遇上經營石油公司的丈夫Ben，相戀3年後便低調宣布結婚，沒有繁文縟節的婚禮，沒有驚天動地的求婚過程，有的只是兩人最真摰純粹的愛。

「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜，從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裏，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦！陳先生」 楊謹華

「有Ben（丈夫）的日子每天都是情人節」 楊謹華

結婚那年楊謹華剛好是不惑之年，人生中所遇到的人和事總能明辨是非而不疑惑，但愛情卻不能與理性計算掛勾，楊謹華沒有被年齡追着跑，也不被年齡所束縛，沒有遲疑萬一失敗了，便需要孤寂一生的結果，只管追隨自己心中聲音，真正活出屬於自己的幸福愛情，更在結婚那天以最嬌羞的文字向丈夫示愛，感恩丈夫在相戀時對自己無微不至的看待和體貼，讓她在對的時間收獲最適合自己的另一半。

【按下圖看】楊謹華與丈夫的甜蜜合照

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成熟的愛始於智慧和心靈契合

楊謹華不論是相戀或結婚後，與丈夫也是十分的甜甜蜜蜜(ig@cheryllovel0ve)

有一次楊謹華在勞碌的拍攝行程中偶爾向丈夫刁蠻任性一下，想要討討對方的安慰，於是跟對方說想吃麻辣鍋，想不到丈夫得知後，沒有任何推辭，而是突然帶著麻辣鍋底和食材出現在片場，當時楊謹華的心中便認定了對方是自己的餘生，然而對方心中也與她一樣，也從交往一刻時認定對方，丈夫讓曾經歷愛情失意的楊謹華相信：「愛情是真實存在。」

在愛情中她不用當一個大人，處理各式各樣的問題，只需要做一個被人愛錫的小女孩便可，丈夫對她的體貼，正正在說：「真正的愛，是不自私，也不摻雜任何的附加條件，也不具任何約束力，是心靈相通，是一種默契。」

在年輕時，愛得忽視理智，追求猶如電影般羅曼蒂克的情節，但當人成長或變得成熟後，愛也始於智慧和成熟，那時女性想要的愛情並不如愛情電影中轟轟烈烈，愛得淚流滿臉，仍是簡簡單單和細水長流的，相互體會彼此的苦衷或傷心之處，相互了解，就是最美好的愛情。

【按下圖看】楊謹華今年將43歲仍保養得宜：