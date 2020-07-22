調教你男友｜全民造星阿餅爆喊講Ex感動沈殷怡　自認渣男樣唔Man

ViuTV節目《調教你男友》以男友被「隔離」為主題，情侶們在一星期內不得與見面及通訊，男方需入住由「男友調教官」梁祖堯帶領的「隔離營」，節目內容貼地令不少情侶都有共鳴。當中小鮮肉魏浚笙（Jeffrey）就人氣急升，不過在周二（21日）播出的一集，另一位男友「阿餅」（李玉庭）爆喊訴心聲，吸引網民的關注，他們表示好感動。

阿餅不時在IG放閃。（Instagram@ahben_li）

當主持梁祖堯問到︰「一個前度點樣可以令你成為一個Better Man？」阿餅講到以前的經歷，他曾經有一個前度，一起了三年半，他邊抺眼淚邊說︰「有一日，我哋喺個公園，佢約我出嚟，我就知咩事……佢同我講『我哋分手啦，我想要更好嘅嘢，我想要更好嘅環境』。」之後突然憤怒的說︰「好X嬲，嗰陣時我覺得自己對佢好好，一個月之後佢同第二個人一齊咗。」聽到嘉賓Yoshi（余逸思）和Shirely（沈殷怡）都眼濕濕。

阿餅在鏡頭前爆喊。（《調教你男友》電視截圖）

點擊下圖重溫︰

+ 5 + 4 + 3

後來，阿餅認識了現在的女友Suky，他知道Suky很喜歡他，而當時女方卻有男朋友，阿餅說︰「如果我而家同佢一齊，我同嗰時嗰個Ex有咩分別啊？我唔可以步佢（前度）後塵，嗰種感覺擺返喺佢（Suky）男朋友度，根本冇分別！我唔可以咁。」當時他拒絕了Suky，叫她先解決好跟男朋友的事。全場的男生聽到都大讚他是好男人，阿餅說︰「First Impression（第一印象）係渣男、Playboy（花花公子）。」又指覺得自己好唔Man，不過梁祖堯即時笑說︰「你呢個經歷，係Man過晒全球華人！」

Yoshi講到自己的感情經歷也哭了起來。（《調教你男友》電視截圖）

阿餅曾經參加過第一輯《全民造星》，入到40強，當時觀眾對竹的認識未算太深入。外表是壞男孩的他，原來內裏是一個專一認真的好男仔。網民留言大讚︰「阿餅好man！」、「呢集好感動，睇到眼濕濕」、「晨早流流，搞喊人」、「另眼相看」、「man到唔知點形容，阿餅好正」，相信這一集令大家對阿餅改觀了不少。

點擊下圖睇更多靚相︰

+ 17 + 16 + 15

點擊下圖睇吓另一位「男友」Jeffrey嘅相︰

+ 19 + 18 + 17

同場加映，Shirley同Yoshi嘅靚相︰

+ 40 + 39 + 38