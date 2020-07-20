【安樂蝸】150呎納米樓高架床用盡空間　主持鍾晴：上落當做運動

J2台最新一集《安樂蝸》介紹了一個納米單位，只有150呎，但屋主就要求有齊睡床、客廳、梳化和飾物櫃，究竟設計師如何做到？主持林正峰和鍾晴帶大家一起參觀！

主持林正峰差一點就會撞到頭。（《安樂蝸》電視截圖）

150呎的單位以白色為主調，在家具加上歐式花線減去單調感。屋裏的原圖則本來是開放式間隔，為了劃分不同的空間，設計師做了高架床，其實類似「上下格床」，不過下格不是第二張床，而是客廳。設計師指最大的挑戰是屋裏得一面有窗，不過屋主又想要有多點陽光，所以設計師量度好所有家俬，為求保留所有照射入室內既陽光。

上格床的尺寸預好了不會撞到頭。（《安樂蝸》電視截圖）

雙人床下面就是梳化，為了不會撞到頭，所有家俬的尺寸也是預好的，不過男主持站在床底，床底就有點貼着頭了。除了床底，床的部分也是計好，可以給屋主坐着看書的。由於空間非常有限，高架床的下格就是衣櫃和鞋櫃，但其實前面是放了梳化，所以每次拿東西，就要把梳化拉開，為了方便一點，設計師就選了一張輕巧點的梳化，但其實感覺依然不便。

主持鍾晴指行這些樓梯級還可以當做運動。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，廚房本身是開揚格局，設計師的挑戰是要拿捏廚所和高架床組之間的距離，所以要煮食其實也頗不方便，因為要站在廚房和床架中間的一個擠迫空間煮飯，難免會阻礙活動。單位裝修費是9萬多元。對於單位的評價，主持鍾晴就說︰「我最鍾意就係呢個高架床嘅設計，無論我上床定落床都好啦，都要行呢條樓梯，好似做咗運動咁啊，咁我每日就做咗兩次運動啦！」認真樂觀！

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