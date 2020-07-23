張寶兒大曬比堅尼婚紗照再傳好事近　擺Cool爆表情激似小S

現年28歲的張寶兒（Bowie）與男友袁偉豪（Ben）拍拖3年感情穩定，早前兩人以聯名形式斥資六千幾萬購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個複式單位，似乎好事近。兩人亦公開承認早已認定對方，不時在社交平台放閃，日前Bowie在IG Post出幾張婚紗照，不但性感指數爆燈，更意外同台灣女星小S（徐熙娣）撞樣！

張寶兒（Bowie）與袁偉豪（Ben）拍拖3年感情穩定。（IG@_bowiecheung）

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相中Bowie穿上白色比堅尼款Vintage婚紗，獨特設計更顯她的Fit爆身形，一雙長腿在薄紗下若隱若現，相當吸睛！不少網民都大讚好性感，更笑言似影婚紗相，紛紛留言催婚！而近日密密拍攝新一輯節目《姊妹淘》的Bowie似乎對扮靚都更有心得，無論是影相Pose還是表情都好有風範，不少網民笑言表情Cool爆的Bowie與小S十分相似：「高仿徐熙娣」、「好似小S」、「第一眼以為是小S」。

Bowie穿上白色比堅尼款Vintage婚紗，一雙長腿若隱若現。（IG@_bowiecheung）

不少網民笑言表情Cool爆的Bowie與小S十分相似！（微博@小S）

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