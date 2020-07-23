麥包疫市創業主打賣日本和牛　仲做埋外賣仔：路始終要行

前無綫藝人麥包（麥長青）與友人合資過百萬於香港大坑開設主打日本和牛食材專門店，圈中各好友在疫情期間亦到場支持祝賀。為了打聽麥包點解咁有膽量疫市創業，《香港01》就電話訪問咗佢，「其實籌備到開業，都係用咗兩至三個月時間，新鋪營業咗成個星期，因為疫情好多工作都停晒，路始終都要向前行，而且又要生活，所以乜都要試。（點解主打日本和牛食材？）咁啱有個朋友搞日本餐廳，佢就問我有冇興趣代理日本和牛，雖然自己未做過，諗吓都要搵錢交律師費，於是就應承咗，我認為有危就有機，唔博就冇機會啦！」麥包又指現時太太同女兒都會落鋪幫手打點做宣傳，而自己就會幫手送外賣將食材送到客人手上。

超正日本和牛，見到都想食。(圖片受訪者提供)

麥包透露與兩名友人合資過百萬開設主打日本和牛食材。(IG:mak_cheung_ching)

講到湯寶如日前（22/7）在社交網絡平台上載與老闆麥包在店內合照相，並發文話：「麥包開鋪，一定要支持。」有網民在帖文下留言話：「以為賣包！」湯寶如隨即回應話：「係呀！同你打包。」有其他網民不值其所謂，炮轟湯寶如：「嘩！人哋一句以為賣包，就話同人打包，惡到咁⋯公眾人物收伏斂下啦！」，隨即引來大批網民與湯寶如隔空對罵。

湯寶如一句回覆引起一場牽然大波，隨時連累麥包。（IG/@karen_tongpoyu）

麥包就話：「其實佢都回應咗，佢都話講笑，我多謝每一位嘅朋友，佢哋落嚟撐我都係好朋友，做生意都係想以和為貴，開開心心啫。（開業成個星期生意好唔好？）之前都冇人知我開新店，不過呢幾日啲朋友都好幫得手，幫手Po上網，喺呢個疫情期間大家都守望相助，係一件好事。」

事後，湯寶如急刪Post !（網上圖片）

（點解開業咁低調？）麥包慨嘆：「唉！喺呢個時期，高調做乜鬼嘢呀！因為人多聚集就怕傳染，無謂搞咁多啦！盡量簡簡單單開檔就算，熟嘅朋友就會知。（開新鋪宣傳好重要！不過阿湯單嘢幫你炒熱晒啦！）而家變咗高調啦！咪當宣傳囉！不過大家又唔好將呢件事發大，始終佢都解釋咗，無謂再糾纏係呢件事上。」

麥包希望大家又唔好將呢件事發大，始終佢都解釋咗，無謂再糾纏係呢件事上。（圖片受訪者提供)

除和牛之外，仲有其他種類食材任你揀。(圖片受訪者提供)