Selina孖阿妹《女人30+》煮飯仔　談火吻意外10周年:沒必要走出來

內地女性年齡主題紀實節目《女人30+》邀請38歲的任家萱（Selina）、27歲的昆凌、34歲的江疏影、35歲的楊天真、48歲陶虹、44歲的馬伊琍等六位藝人，帶領觀眾看見30歲後女性的各自不同的生活延展。

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其中Selina是首期嘉賓，談到38歲的快樂，她透露現在更在意的是自己，認為「保持快樂一定是比保持堅強來得難。」Selina因拍戲燒傷至今滿十年，又坦言：

好像沒有必要從這件事裡走出來，我只要學會如何與它共存就好了。 Selina任家萱

她會想跟十年後的自己說：「你真的太了不起了，能活得那麼好，現在又那麼的漂亮，你真是我的偶像。」節目形容她是成為生命力頑強的「人間康乃馨」，不必刻意走出一段經歷，這些都是生命的禮物。

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該節目也邀請Selina的妹妹任容萱一起錄製，任容萱透露，在節目中與姊姊一起在公園野餐時，要畫出彼此在心目中的形象，「我們很有默契的畫出星星與月亮，月亮代表姊姊，星星代表我。」她又說：「這是曾經有一年我們一起出去玩，正逢中秋節，於是買了一個飾品給彼此紀念，就是月亮上掛著一顆星星，象徵著彼此一起陪伴，互相照耀。」

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