Selina孖阿妹《女人30+》煮飯仔　談火吻意外10周年:沒必要走出來

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

內地女性年齡主題紀實節目《女人30+》邀請38歲的任家萱（Selina）、27歲的昆凌、34歲的江疏影、35歲的楊天真、48歲陶虹、44歲的馬伊琍等六位藝人，帶領觀眾看見30歲後女性的各自不同的生活延展。

+2

其中Selina是首期嘉賓，談到38歲的快樂，她透露現在更在意的是自己，認為「保持快樂一定是比保持堅強來得難。」Selina因拍戲燒傷至今滿十年，又坦言：

好像沒有必要從這件事裡走出來，我只要學會如何與它共存就好了。
Selina任家萱

她會想跟十年後的自己說：「你真的太了不起了，能活得那麼好，現在又那麼的漂亮，你真是我的偶像。」節目形容她是成為生命力頑強的「人間康乃馨」，不必刻意走出一段經歷，這些都是生命的禮物。

+2

該節目也邀請Selina的妹妹任容萱一起錄製，任容萱透露，在節目中與姊姊一起在公園野餐時，要畫出彼此在心目中的形象，「我們很有默契的畫出星星與月亮，月亮代表姊姊，星星代表我。」她又說：「這是曾經有一年我們一起出去玩，正逢中秋節，於是買了一個飾品給彼此紀念，就是月亮上掛著一顆星星，象徵著彼此一起陪伴，互相照耀。」

任家萱Selina攜前夫張承中現身S.H.E閨蜜聚會　破冰復合在望？
【女人28】慘遭網友嘲笑燒傷經歷　Selina爆喊：我已經很堅強了
41歲秦嵐面對催婚催生零壓力　霸氣回應女人應該生B論
許瑋甯、曾之喬暢談女人由20到30　當年對辰亦儒一見鍾情最衝擊？
「有月經才是女人論」哈仔妙麗都唔撐？羅琳自揭曾遭性侵經歷反擊

延伸閱讀：

出道20年女星街頭實測沒人認出　蹲路邊大呼「好想哭」

蔡阿嘎砸百萬包下捷運站辦展　網嗆：為何要強迫大家看小孩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。