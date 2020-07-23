AOA雪炫傳於泰國酒店吸煙觸動警報器　公司否認揚言會法律追究

近日韓國E Channel節目《勇敢的記者們》中，4年前一段爆料人氣女偶像在泰國酒店吸煙觸動警報器的故事再次成為熱話。當時爆料的資深記者表示女偶像A為一線明星，態度相當差同時也會差遣隊友，因此有網民矛頭直指AOA雪炫。

資深記者在節目中講到，女偶像A曾因在一泰國酒店內吸煙觸動到煙霧報警器，其他客人也急忙逃生。當時酒店曾表示要報警處理，但A辯稱不知道是禁煙區域，最後要由工作人員表明身份及道歉了事。除了吸煙事件外，記者也大爆A曾因自拍而遲到，以及經常差遣善良的隊友B。可是礙於她是一線明星，廣告商也只能忍受着與她簽約。

記者4年前在《勇敢的記者們》中爆料的女偶像吸煙事件再度成為熱話。（E Channel截圖）

4年前AOA雪炫的確曾於泰國拍攝泳裝廣告。（網上圖片）

記者形容這位A偶像在大眾心中幾乎完美，不論外貌、身材及性格都沒有缺點，可是私下卻是煙不離手，滿口粗口的人。網民近日重新翻出節目，整合記者所描述的條件及早前爆出的AOA欺凌事件，矛頭直指當中的人氣王雪炫，而網上亦出現「雪炫泰國吸煙」和「雪炫泰國廣告」等搜尋字眼。對於爭議，AOA所屬公司FNC娛樂快速否認，並表示正在搜集資料，將對散播謠言者進行法律追究。

雖然公司已快速否認，但仍有大批網民湧入雪炫IG留言，甚至要求她退團。（IG/@sh_9513）

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