王菲心情靚帶14歲李嫣整頭髮　母女不避諱齊齊飲酒惹爭議

天后王菲在2013年同內地男星李亞鵬離婚，其所生的女兒李嫣就跟隨爸爸生活，但完全不影響她們的母女感情。近日，內地媒體就捕捉到她們母女二人齊齊去髮型屋整頭髮，期間王菲更同李嫣一起飲酒，而只有14歲的李嫣做出該行為，在網上引來不少熱議。

王菲同女兒李嫣感情要好。（微博圖片）

據內地媒體報指，近日王菲身穿優閒裝帶同女兒李嫣去髮型屋整頭髮，短髮的王菲就乖乖地坐在椅子上任由髮型師處理秀髮，而李嫣就坐在媽媽旁邊玩手機，二人有講有笑氣氛非常好。期間王菲就完全不避諱煙癮起在女兒面前抽起電子煙，還一邊整頭髮一邊飲紅酒，而在旁的李嫣亦跟着品嚐了一小口，舉起酒杯飲酒動作非常成熟，因此不少網友都覺得她似乎太早熟了，還直言她還未成年飲酒似乎不妥。

王菲一邊整頭一邊飲酒。（葉小蘭Elan歡博微博圖片）

王菲還抽電子煙。（陳有道football博圖片）

隨後母女二人就離開，在離開的時候旁邊有三位男士作伴護送，其中一位男士更搭着李嫣肩膀，看起來關係應該好親密。而王菲就似乎有些小醉意，為了安全起見另一位友人亦扶着她，一行五人就戴着口罩離開了。

友人護送下離開髮型屋。（我是乍暖還寒微博圖片）