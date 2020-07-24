調教你男友︱阿餅喊住講舊愛稱「好X嬲」　主角係「拜金港姐」？

繼《美女郊遊遊》和《ERROR自救TV》後，ViuTV近日推出的自家製綜藝節目《調教你男友》再度掀起話題，更在登上網上點播節目冠軍寶座。節目由梁祖堯擔任主持，邀請6組情侶的男友在南丫島接受為期7天的「Better Man」特訓。 周二（21日）播出的一集以《前度》命題，揭過去的傷疤總是會痛，作為嘉賓的余逸思（Yoshi）談起前度說得聲淚俱下，連身旁的閨密沈殷怡（Shirley）亦忍不住一起哭，當中備受觀眾討論的一環就是其中一位男友——YouTuber阿餅（李玉庭，曾參加《全民造星》第一輯，40強止步）談起與前女友的分手經歷，明明自己已經給予她最好，對方卻不領情，令他不自禁說出：「好X嬲！」也促使他決心不成為介入別人感情的第三者，節目播出後令不少觀眾動容。

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由於阿餅與現時的女友Suky在Club認識，難免令觀眾像梁祖堯般對他有先入為主的印象，覺得他是「渣男或Playboy（花花公子）」，但他在說出說段「最痛經歷」後，令大眾對他改觀，梁祖堯更大讚他：「Man過晒全球華人！」節目播出後阿餅亦在個人IG寫道：「可以喺節目中講得到咁deep嘅內容我自己都好詫異，因為我暗暗地都唔想將自己嘅事喺電視機面前講到太露骨。」當晚圍爐對話的氛圍讓他不自覺道出自己的傷痛：「同時又覺得自己嘅傷疤係幾咁微不足道，但嗰種痛苦同無力感我仲記得。」

談起前度，余逸思（Yoshi）聲淚俱下，連身旁的閨蜜沈殷怡（Shirley）亦忍不住一起哭。（節目截圖）

當很多觀眾聽完這個故事，以為事件就此落幕時，去年曾參加香港小姐、最後大熱倒灶、止步八強的楊詠彤（Katy）卻忽然在Instagram「衝出嚟」寫千字文「喊冤」，說感情是雙方的責任、勉強沒有幸福，又斥責男方假裝受害者、以淚水換同情、消費過去的感情：「如果喊一喊可以做聖人，我諗我已經成仙了」、「先提分手不可恥，自甘墮落才夠可恥」。不少網友睇完之後，認為Katy一番說話明顯是針對阿餅言論，因此斷言Katy便是阿餅的前女友。

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Katy在去年港姐競選結束後被傳媒爆料指是「拜金女」，參選前的她是一名模特兒，收入不俗，但卻是「月光族」，故拍拖期間要求有米圈外男友Vincent每個月替自己找卡數、出街消費時均由男方付款、更要求定期收名牌禮物，當正對方是人肉提款機。據報導Katy與Vincent拍拖只是騎牛搵馬，在參選前數月與他分手；Katy又在馬會兼職當Racing Angel負責舉牌，藉此認識更多有錢人。

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