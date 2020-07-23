調教你男友｜Jeffrey公開童年照驚現三層肉　11年後輕鬆變男神

現年22歲的Jeffrey（魏浚笙）近日因出演ViuTV真人騷《調教你男友》而成為女生新寵，超乎現實的帥氣外型更令不少女觀眾「心心眼」，令網民都很好奇Jeffrey是不是由細靚仔到大。他昨晚（22日）公開多張11歲時的肥仔相，證明自己小時候只是肥仔一名，正所謂肥仔都是潛力股，果然是永恆的真理！

Jeffrey在節目中賺取不少粉絲和人氣。（Instagram：@viutv）

Jeffrey擁有模特兒般的外貌與身形。（《調教你男友》影片截圖）

他在Instagram上載幾張童年對比照，只見擁有模特兒身形的Jeffrey原來11年前是個胖胖的小朋友，不但臉蛋圓碌碌，其中一張只穿着泳褲坐在泳池邊的照片更明顯見到他肚子驚現三層肥肉！不過，Jeffrey去到中學時就已經減肥成功，五官和輪廓都變很立體，絕對有資格做校草。

Jeffrey於11歲時原來是肥仔一名！（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey發文叫大家要珍惜身邊的肥仔，因為他們隨時嚇你一跳搖身一變成為男神：「只能說每個胖子都是潛力股啊，期許自己能成為讓父母驕傲的小孩，但有時候當個胖子幸福多了，你懂嗎？」

再一次證明，肥仔真的是潛力股！（Instagram：@jeffreyngai）