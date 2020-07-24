王霏霏親自示範化妝技巧　4大Tips令妝容自然服帖又持久！

前韓國女團Miss A成員王霏霏同孟佳自從回國後發展平平，在音樂與影視方面都並未掀起太大波瀾。而隨著綜藝節目《乘風破浪的姐姐》播出，兩人再次受到關注，收穫不少人氣，雖然孟佳日前被淘汰，不過幸好她已位列復活名單，可以重返舞台。

孟佳同王霏霏關係非常親密。（微博@王霏霏Fei）

其實Fei私下可謂是一位美妝KOL，在各大社交平台經營自己的頻道，每個月都會分享好物，不時教大家化妝Tips，帶貨力絕對不輸李佳琦。

王霏霏性格風趣幽默，不少網友都喜歡看她的視頻。（微博@王霏霏Fei）

如何畫臥蠶？

Fei選擇的是一款眼影，但畫上去非常自然。先用掃點一點，然後彈走餘粉，她特別提醒網友，切記不能由眼角或者眼尾開始畫，第一筆一定要點在眼角旁、即差不多1/3位，然後順著眼尾畫，再往前補開，且要往下畫，這樣會顯得比較溫和同平易近人。

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+ 5 + 4 + 3

黑眼圈都有優勢？

接下來，Fei還分享了遮黑眼圈的方法，不講不知，原來黑眼圈還可以為「放大」雙眼出一份力？她解釋道，每次塗抹粉底都會避開眼眶黑眼圈位置，只遮瑕一部分黑眼圈，這樣本來的膚色便形成臥蠶的陰影，不止銜接更加自然，也不用再畫陰影，從而減少厚重感。

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+ 3 + 2

如何令底妝服帖持久？

雖然今年一直都戴著口罩，但也不乏女生化妝。如何令底妝更輕薄服帖，Fei也有教大家。在擦粉底液時，要用化妝掃一點一點塗，不能夠擠兩三滴後，用彩妝蛋直接上臉，這樣的底妝會非常厚以及不自然，她指其實半邊臉，只要用一滴已經足夠，這樣的底妝最自然，也更輕薄服帖。

持久的底妝需要耐性！（視頻截圖）

戴口罩唇膏唔甩色？

畫了底妝，怎麼可以不擦唇膏？但戴著口罩難免會甩色且黏到口罩上，而Fei也有分銷一個小技巧。

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+ 6 + 5 + 4

不過，也有網友質疑這樣會直接將散粉食入口，似乎不太安全，大家要根據自己的情況嘗試，不要得不償失。