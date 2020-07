Dior意大利古城舉辦2021早春系列　場景到工藝都在體現女性主義？

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐,全球經濟受到重創,更打亂各行各業節奏,時尚界紛紛取消、延期舉辦時裝騷,或改為線上直播,讓大家坐在家中都可以一飽眼福。

香港時間23日凌晨2時45分,Dior 2021早春系列在意大利南部Puglia區的Lecce古城主教堂廣場(Piazza Del Duomo)拉開序幕,上演了一場沒有觀眾,且在疫情後唯一按原定地點發布的時裝騷。

這裡是Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri父親的出生地,在15世紀巴洛克藝術盛行時,Lecce曾是意大利南方最重要的城市。(VCG)

耗時12日 共3萬個LED彩燈裝飾秀場

秀場的巴洛克建築與燈彩藝術相結合,並在當中嵌入多元語言,體現對女性的賦權和解放,耗時12日組裝,所有燈具重達60噸,使用了3萬個彩色LED燈膽。

據Dior CEO Pietro Beccari透露,今次的早春騷有逾千人參與,除了模特兒、化妝師、攝影師、髮型師、化妝師之外,還包括織布工、藝術家、音樂家、電影製片人、木匠、電工等,甚至結束後還有意大利歌手Giuliano Sangiorgi帶來差不多7分鐘的音樂會,絕對是一場視聽盛宴。

點擊下圖睇秀場佈置:

歌舞貫徹時裝騷 以「毒蜘蛛舞」開場

今次總共發布了90個全新Look,當地傳統的歌舞表演與時裝騷交融進行,似是意大利南部居民的一場夏日狂歡,如同烏托邦一般。

舞蹈家們跳著公元5世紀起源於Puglia地區的古老舞蹈Pizzica舞,也稱「毒蜘蛛舞」,最早是以神話為基礎,被毒蜘蛛咬過後的一種儀式行為,亦可看作「音樂驅魔」,在18世紀成為一種普遍的儀式。

舞蹈家們載歌載舞,貫穿整場騷。相傳受害者一般都是未結婚的年輕女子,被咬過之後有歇斯底里的狀態、癲癇發作,然後失去意識。治癒這種被毒蛛型動物咬過的唯一方法在於跳一種薩滿舞,由一群音樂家表演的一種叫Pizzica特殊旋律的舞蹈,使患者一直跳舞,直到用盡她所有的力氣,方可解毒。(VCG)

致敬匠心工藝 運用TOMBOLO手工蕾絲

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri表示:「TOMBOLO是一門非常古老的傳統技藝,我非常著迷於這項技藝,珍貴獨特又精工細作,打造出的不止是一件秀作,更是藝術品。尤其在意大利南部,它成為了表達女性化的形式。」Maria Grazia Chiuri與TOMBOLO的最後一代工藝傳承者Marilena Sparasci合作,單是「立體」的蝴蝶花卉,就用了15小時製作。

單是這條裙的刺繡就用了15小時。(VCG)

+ 3 + 2

與Le Constantine基金會合作 體現梭織工藝

Le Constantine基金會由一群女性發起,旨以各種方式支持當地社會的女性,同時還肩負著守護紡織傳統的責任,推動這項技藝的價值傳承與發展,Maria Grazia Chiuri認為,這也是Dior的核心價值之一。

因此,在今季的設計中,不乏看見一些頗有民族風情的織物面料與服飾,這些編織主要是雙色設計,有很強的肌理感,運用在半裙、連身裙、西裝套裝以及頭巾等,與現場的燈彩交相輝映。同時,這也是女權主義的體現。

Maria Grazia Chiuri說:「在Dior的這四年,我理解到最重要的一件事是,在巴黎,人們對自己的傳統工藝感到非常自豪,這是他們文化遺產的一部分。但是在意大利南部地區,人們沒有這樣的意識,可能因為這些傳統都是由女性在家中製作,更似是『家務勞動』,無被當作創造性工作,亦無被賦予應有的價值。我想通過這場騷,讓當地人有一些不同的觀點,這不僅是與觀眾對話,也是同這個領域對話。」

Puglia當地的織物頗有民族特色,是現代與傳統的碰撞。(VCG)

+ 5 + 4 + 3

五種花卉主題印花刺繡 賦予大自然氣息

今次的花卉由羅馬藝術家Pietro Ruffo繪製,3個月的時間完成了250幅作品,靈感來自意大利植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版的《De Florum Cultura》一書,用於創作五種花卉主題,更配上德國浪漫主義詩人的「Perfumes are the feelings of flowers」格言,充滿詩情畫意。Maria Grazia Chiuri講道,「Miss Dior」象徴著這裡的另一種花,像虞美人或玉米穗,更加富有自然和田園氣息。

將大自然的植物以刺繡同印花方式呈現,或大面積平鋪,或以小朵點綴,有的生機盎然,有的古老神秘,大自然的風情靈動,在樣式各異的服飾上綻放,浪漫至極。

黑色紗裙與玉米穗相結合,神秘感呼之欲出。(VCG)