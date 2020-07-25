何猷啟太太齊嬌非出身名門望族　來自內地有「金融界之花」稱號

賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子何猷啟，近日被爆背妻疑拖一位年約20多歲身材佼好的女子拍拖行街，驚傳他同太太齊嬌的婚姻亮起紅燈。事實上，何猷啟向來予人好老公好爸爸的形象，不時在instagram大曬夫妻二人恩愛照，在外人眼中，是稱得上滿分的好男人。

何猷啟一向予人好老公好爸爸的形象。（giorgio_inlove@IG）

對於何猷啟的老婆齊嬌，外界對她不太熟悉，嫁入何家短短兩年的她，其實並不是出身豪門的富二代，亦不是名模紅星，只是一位來自上海的普通女孩而已。據指齊嬌未嫁入何家之前，只是一位從事教育同金融工作的普通打工仔，不時要在內地香港兩邊走，因顏值高關係而有「金融界之花」的稱號。

而齊嬌同何猷啟拍拖到成家立室的過程亦十分低調，如果不是何猷啟公開自爆已婚，外界根本不知道他已升為人夫。據指他在2018年同齊嬌在海外註冊結婚，先後為何猷啟誕下兩位女兒何煦齡（Tittania）同何煦鑫（Tylia），一家四口在西半山豪宅居住，非常幸福。

齊嬌只是一位普通女孩。（giorgio_inlove@IG）

同女兒齊齊扮靚靚。（giorgio_inlove@IG）

雖然在公開場合夫妻二人均顯得低調，不過在instagram二人就經常放閃。齊嬌不時曬同老公恩愛照之餘，還曬女兒的日常點滴可愛照片，而身材佼好的她還上貼一系列運動爬山的照片，變了豪門界的「爬山達人」。而何猷啟不時在instagram用「My Love」稱呼齊嬌，各式各樣的恩愛畫面簡直閃死人，如今何猷啟傳出有新歡，未知齊嬌有何感受？

何猷啟不時在instagram曬恩愛。（orlandoho91@IG）