何猷啟賭王出殯翌日背妻與新歡十指緊扣行街 被影到出入新歡寓所

已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子何猷啟，向來予人好老公好爸爸的形象。現年29歲的猷啟與內地太太齊嬌一向十分之恩愛，還不時於IG上公開放閃，兩人於前年結婚後生下大女Tittania，去年10月再生下細女Tylia，一家四口生活得幸福美滿。豈料昨日竟然傳出猷啟背妻拖新歡，甚至驚傳他與太太的婚姻亮紅燈。

猷啟與內地太太齊嬌一向十分之恩愛。（齊嬌IG)

賭王何鴻燊於本月8日至10日一連三日在香港殯儀館舉行喪禮設靈出殯大殮，期間猷啟與太太齊嬌幾乎全程孖住行動，誰知昨日竟有報道指猷啟於本月11日，即賭王出殯翌日，被影到與一名年約20多歲年輕長髮女子行街，又指該名女子皮膚白晢兼有長腿，可跟齊嬌媲美。報道指猷啟起初與該名疑似是新歡的女子表現避忌，刻意前後腳行，但不久猷啟就拖住了對方的手，兩人更十指緊扣逛商埸。而昨日，猷啟再被發現與該名女子約會，陪對方到寓所樓下逛超市，之後兩人返回女方寓所，猷啟熟手地按大廈密碼進內，被指似乎是經常在上址出入。

猷啟與太太齊嬌早前孖住現身賭王喪禮。(資料圖片)

點擊下圖逐格睇猷啟與太太齊嬌的靚相：

+ 27 + 26 + 25

賭王喪禮：

+ 5 + 4 + 3

同場加映猷啟索爆家姐何超蓮靚相：

+ 53 + 52 + 51