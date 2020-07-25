何猷啟新歡曝光！　現年20歲港女Alice英國讀大學專向富二代埋手

已故賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子，現年29歲的何猷啟，與來自上海的太太齊嬌向來十分之恩愛，還不時於IG上公開放閃，兩人於前年結婚後育有兩女，一家四口生活得幸福美滿。豈料今日竟然傳出猷啟背住太太齊嬌拖新歡，驚傳他與太太的婚姻亮紅燈。猷啟賭王於本月8日至10日一連三日在香港殯儀館舉行喪禮設靈出殯大殮，期間猷啟與太太齊嬌幾乎全程孖住行動。誰知今日竟有報道指猷啟於本月11日，即賭王出殯翌日，被影到與一名年約20多歲年輕長髮女子十指緊扣行街。而昨日猷啟又再被影到約會該名女子逛超市，更雙雙出入女方寓所。猷啟還毫不忌諱用平時接載太太齊嬌的七人車來接載新歡。

何猷啟與來自上海的太太齊嬌向來十分之恩愛。(齊嬌IG)

據傳媒拍到的片段可見，猷啟這名新歡外貌眼大大，樣子標緻，身材豐滿且擁有一雙長腿，皮膚白皙，可與何太齊嬌媲美，不過年紀卻比齊嬌年輕得多。據猷啟的朋友向傳媒爆料，該名新歡名為Alice Chung，現年20歲，是一名香港人，於英國讀大學。有指Alice活躍於富二代圈子，專門結識富家子弟，且表現積極。據悉，猷啟最初與Alice撻着時只會帶她到富二代朋友的私竇餐廳拍拖，至近月卻會帶Alice與友人唱K，逐漸在朋友圈中半公開兩人的戀情。

何猷啟賭王出殯翌日背妻與新歡十指緊扣行街 被影到出入新歡寓所

猷啟被指背妻與新歡拍拖。(齊嬌IG)

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賭王喪禮：

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