【妻子的浪漫旅行4】蔡少芬遭張晉揶揄普通話　連讀5個成語見真章

蔡少芬（Ada）同張晉近年來參加了不少內地真人騷，憑藉真實、開朗的性格圈粉無數，Ada更是綜藝感十足，有她的地方絕對少不了放笑彈，在《妻子的浪漫旅行》第四季中，她依然延續自己的搞笑本色，整個旅程氣氛愉悅。

有Ada的滴地方就有笑彈。（微博@妻子的浪漫旅行）

節目中，幾乎每兩集就會有丈夫寄給妻子的禮物，今次送給大家的，是「丈夫覺得妻子必備的東西」，不過自從Ada在三亞時收到張晉的「捕魚套裝」（當時節目要求送泳衣，結果張晉買了密不透風的捕魚裝給Ada）後，她便對這個環節沒有任何憧憬。

Ada表示，每次張晉送的禮物都是「陷害」自己。（視頻截圖）

果不其然，事實真如Ada所講。在妻子團團長謝娜拆開第一份禮物時，Ada嫌棄地講道：「誰這麼變態啊，去旅行還送書啊」，不料是兩本普通話正音的相關教程，真是自打嘴巴，令人哭笑不得。而不服輸的Ada立即翻開書，隨口連讀5個成語，哪知道竟是全錯！無論是在座的妻子們，抑或在廠內觀看的丈夫們都大笑不止，的確是名副其實的「港普F4」成員。

點擊下圖睇Ada大放笑彈：

+ 5 + 4 + 3

吃飯期間，謝娜好奇學武術的張晉會不會有少女心或者撒嬌，Ada思考一陣之後，給予否認。她透露，張晉的「嗲」就是同她過招，先反手鎖住她的手，之後壓住她，還要一起「對打」，嚇得眾人一驚，Ada續指道：「有時我說老公親一個」，結果立即遭對方鎖喉：「夠了！」相當猛烈。

點擊下圖睇Ada形容張晉的撒嬌方式：

+ 4 + 3 + 2

其後張晉解釋指，其實有時Ada也會打他，是相互的。講到底，兩人就是打情罵俏，不過比較與眾不同。