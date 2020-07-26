何猷啟送妻女到上海避風頭？　齊嬌：畀啲空間我哋

何猷啟一直被封為顧家好男人，在2018年與齊嬌結婚，二人時常會在IG曬恩愛，現時他們育有兩名女兒。豈料，昨天（25/7）被爆出「偷食」新聞，指猷啟與一位年約20歲的少女當眾拖手逛街。今天（26/7）何猷啟亦已向傳媒透露二人已離婚，但是由於早前賭王身體狀況欠佳，所以一直未有公布。

最新消息：何猷啟承認與齊嬌已離婚數月：不要打擾小朋友的私生活

二人時常在IG曬恩愛。（齊嬌IG）

猷啟今早（26日）被傳媒拍到他在機場送老婆和兩名女兒一起出國。報道指今早9點45分，齊嬌與兩名女兒及兩個工人乘坐七人車，由西半山蔚然出發往機場。齊嬌戴着cap帽、墨鏡和口罩，看不出心情是如何。遇到記者的提問，她都全程都禮貌回答記者，問到如今與猷啟感情何如？齊嬌表示：「我哋之後會講。」她亦大方透露此行目的地是上海：「去上海探媽咪，其實一早plan好咗。」對於被指約會其他男生，齊嬌解釋：「朋友，細佬(暱稱)嚟......佢都好無辜。」再問到是否早已知悉猷啟有女朋友，齊嬌卻沉默不語。

猷啟全程沒有回答TVB記者的提問。（TVB 娛樂新聞台 TVB Entertainment News）

另外猷啟早已經在機場內等候，但見到大批傳媒追訪，期間猷啟目無表情，有關新戀情的問題，一概不回答，齊嬌代答謂：「畀啲空間我哋。」現場猷啟與齊嬌幾乎零互動，當目送妻女入閘後，猷啟便與同行工人乘坐的士返回西半山豪宅，不過在走去乘坐的士路程TVB記者不斷追問有關與太太之間的事，可是猷啟全程沉默。

點擊下圖睇猷啟新歡IG靚相，以及他和太太齊嬌的靚相：

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賭王喪禮：

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