晚吹｜潘紹聰爆銅鑼灣某百貨公仔識郁　岑樂怡喺ViuTV遇過怪事？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到有陰陽眼的髮型師Fukey上節目分享，主持們也有相關的奇遇Share。

主持都聽到好驚。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Fukey講到一個故事發生在2009年，那天他上班時，見到一個女生在髮型屋門口站着，當時他沒有理會，如常上班。大概到了下午12時，他去吃午飯，之後去倒垃圾，經過後樓梯時，那女生依然坐着，不停在哭和在按電話。Fukey之後又繼續工作，到3、4點時，他的同事指那女子仍然在那裏，還是在哭。到5、6點時，Fukey去望望，不同的是，他見到女生的身邊多了幾個靈體，而且很接近她，Fukey向她遞上紙巾，就回去工作。再過個多小時後，他走去再看，發現女生已不見了，但是他見到樓梯口「全部都係鬼，全部係好似觀眾咁樣」，然後他上了天台想找那女生。

Fukey講的故事令人感到悲傷。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Fukey續說︰「我上到天台嘅時候，見到個女仔企咗埋牆，然後伏咗喺度，隻眼（珠）識得轉，個眼白係紅晒。（主持︰同一個女仔？仲係人嚟？）同一個女仔，人嚟嘅。佢（對眼）紅得好緊要，咁應該係喊啫。」但身邊也有很多靈體圍着她。到他下班關門離開，去到商場正門，「點解封晒嘢呢？原來係跳咗落去。」女生已從天台一躍而下。

點擊下圖睇吓Fukey講發生咩事︰

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另外，Edmond分享了另一個印象深刻的故事。故事發生在很多年前，香港在銅鑼灣有間很經典的日資百貨公司，主角是Edmond一位髮型師朋友，當時他的髮型屋在百貨公司的地庫，他們一班職員會留在髮型屋玩。突然傳來一陣嘈吵，原來是保安跑下來，大叫︰「救命啊！好驚！有鬼啊！唔好出去，千祈唔好出去。」一問之下，保安說︰「頭先我巡邏嗰陣，我見到啲（模特兒）公仔行咗出去。」男公仔在他身後，當他想奔走時，女公仔原來在他身旁，Edmond說︰「跟住個髮型師同埋幾個一齊望上去，真係見到嗰對公仔，就喺扶手電梯個位出咗嚟，佢話當時見到佢（公仔）隻手，係唔似有關節㗎，佢直情覺得一個人咁樣，就擺咗個好難度高嘅動作，跟住佢哋全班人，嗰晚唔夠膽走，直至第二日先至離開嗰個地方。」原來那個商場一向有很多像這樣的傳聞。

點擊逐格睇阿妹分享有關ViuTV化妝間嘅靈異故事︰

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