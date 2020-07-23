爸爸去哪兒3｜胡軍兒子康康長大了霸氣不減　混血兒夏天愈大愈靚

大家記得內地綜藝《爸爸去哪兒》第3季的那懂事、冷靜的小孩康康（胡皓康）嗎？2015年時，胡軍帶着只有6歲的兒子參加節目，當時在一眾小朋友當中，康康年紀最大，充當着大哥哥的角色，而且更有「霸氣康總」之稱。如今5年過去了，康康現在已11歲，爸爸胡軍在微博發放他的近照，令人感嘆時光過得真快，康康已是一個少年了！

胡軍在2015年跟仔仔康康一起參加綜藝節目《爸爸去哪兒》第三季。（微博圖片@爸爸去哪兒）

內地演員胡軍22日（周三）在微博貼出康康的近照，原來他最近參加了越野拉力賽，見到康康長高了不少，只是5年的時間，已從那個小孩變成了一個高大的少年，看來還是個運動健將呢！外表也長得像極了爸爸。胡軍寫道︰「真是長大了！這回老爸沒法去陪你了。這次穿越是男子漢之旅！希望你越戰越勇！堅持到底！老爸在這邊給你吶喊助威！兒子！在大自然的天地之間去盡情的狂野吧！」

胡軍在微博貼出康康的近照。（微博截圖@胡軍）

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網民紛紛留言大讚康康依然有強大氣場，表示︰「越來越帥氣了，這身高真的太優越了」、「一眨眼又長大了這麼多」、「康康太帥啦！」、「這氣場！！！這氣質！！！！太優越了」，看來他又再收獲了不少粉絲。

胡軍的18歲大女九兒（胡悅稼）（左上）也是小美人一名。（微博圖片@胡軍）

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