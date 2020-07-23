【家居．築則】2000呎大屋棄用傳統走廊　成間屋有十道趟門似迷宮

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居「扮靚」設計個案，最新一集的主角是一個2000多呎的單位，屋內充滿了戶主的收藏品，十足十一間博物館，不過當中最特別的相信是房間區的布局。

《家居．築則》由主播連綽瑤做主持。（電視截圖）

這間屋最特別的地方是「回字形動線設計」，即是什麼？意思是設計像個「回」字一樣的一條四通八達的走動路線。一般香港典型的家居圖則是除了有廳的部分，很多也有一條走廊可以通到各房間睡房，這個單位的原圖則也不例外。設計師覺得，如果用舊圖則的話，走廊會很暗，而且人流活動也會過份集中在走廊，再加上戶主要求家裏有不同功能性的區域。原本的圖則非常四正好用，所以設計師就大膽地用上了新鮮的「回形路線」設計，他索性拆去了原來的走廊，這樣就有一面完整的牆身可以用。

記者劉皓容到訪單位，每個空間均都是以趟門分隔。（電視截圖）

點擊下圖了解什麼是「回字形動線設計」︰

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設計師表示，用了新設計後，整間屋的空間是開放的，當然也可以關上門，香港不是很多屋可以用到這種設計，相信除了要夠大，單位也要夠方正才可以。整間屋足足用了十道趟門，基本上是可以在屋裏兜圈。設計主要是配合戶主的生活流程和習慣，例如女主人在書房工作完，不會經過男主人的書房，就可以直接到主人房，以免影響對方。而男主人只要把書房的三道門關上，就可以成一個獨立的空間。兩個人的路線是不會交叉重複，可以減少對對方既影響。不過男主人的書房足足有三道門，並不是每個人都喜歡這樣的設計呢，而且鏡頭看到的家居四通八達，有點像迷宮一樣。

記者劉皓容從身後的主人房走到廁所，再走到右手邊的衣帽間，路線是按着他們起床梳洗次序安排的。（電視截圖）

另外，因為單位同時有山景和海景，這個設計同時可以增加採光和採景，把門都放在近窗的一邊，就可以加強採光。除此之外，屋主有大量收藏品，所以全屋的家居也多用木色、淺米白色等，牆身也是全白，務求襯托出屋主大量的收藏品。單位也有畫廊的路軌和裝置，簡直就似一間博物館一樣精緻！

點擊下圖逐格睇︰

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