羅志祥周揚青傳醞釀復合　小豬IG貼波鞋相暗藏密碼？

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）早前被現年31歲的內地網紅舊愛周揚青（Grace） 公開兩人已分手一段日子，9年情斷。Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食，私生活極其淫亂。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男。二人的分手至今，不時傳出他們復合的消息。日前，有傳媒報道指二人的社交媒體動態，有蛛絲馬跡顯示他們可能醞釀復合？

有指二人在年初已分手。（羅志祥IG）

小豬日前在IG貼出一張影着波鞋的照片，照片的背景是在一輛勞斯萊斯車內，而傳媒發現該輛車，跟去年Grace在一輛車牌是「0912」（Grace的生日日期）勞斯萊斯同款。另外，Grace早前曬出跟小豬好友「三兒」在夜店的合照，而三兒曾在爆出事件時，為小豬講說話。照道理，是跟Grace站在對立面，如今一起拍照，不禁令人揣測二人會否復合。

據知，小豬和Grace曾多次離合，每次男方都有挽回感情，但公開分手這次，他卻無動於衷，故女方一怒下發千字文，但有指她對小豬仍有感情，故有後悔，只是覆水難收。據報道指，二人私下仍有聯絡，而小豬的發文都是有暗藏意思，外界從而推測這張波鞋相是醞釀復合的徵兆。

小豬在深潛上水後，大多於IG發些生活照。（羅志祥IG）

其實小豬曾在今年「520」的日子，在Facebook以及微博出post，發了一篇7000多字的超長文並標籤了Grace，表白對Grace的愛兼再次向對方道歉，看似是對9年情作出道別。而事實是如何，相信只有他們二人才清楚了。

同場加映，點擊下圖逐格睇Grace真素顏，以及零底妝淡妝的靚相：

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