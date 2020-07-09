周揚青教化妝竟揭「整容疤痕」　眼皮一條線成網民焦點

周揚青宣告和羅志祥分手後，人氣扶搖直上，微博粉絲數暴增，不管男方再三道歉，她依舊不作任何回應，仍照常會透過社群網站分享生活點滴，近來曬出一段眼妝教學影片，眼皮上的手術疤痕，卻意外成為外界熱議話題，她坦言其實一點都不在意評論，反而是經紀人的暖心舉動感動了她。

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周揚青7日凌晨用微博小號（私人帳號）發文透露，自己在社群軟體「小紅書」上分享了一段美妝影片，「結果有很多人說我眼睛的疤痕。」影片中，她幾乎以素顏入鏡，一一說明隱形眼鏡、眼妝步驟等細節，然而上妝前的素淨皮膚，卻也讓過去整型時的疤痕略為明顯，眼皮上的疤痕也意外被外界熱議。（點圖放大▼▼▼）

雖然周揚青表示不在意外界評論，但經紀人為了不讓她難過，特地傳了自己的自拍，「你看我的疤痕重多了，你的不明顯。」為此，她忍不住會心一笑，感性表示，「我有全世界最好的爸爸媽媽豆豆（周揚青的貓），還有全世界最好的經紀人。」

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面對有網友留言力挺，「有啥，美就夠了，有我們就行了，不管別人。」周揚青親自留言回覆，「好！」還有粉絲出聲鼓勵，「你已經很美了！！！所以不要在意那些細節！！！」她則感性表示，「你們真好。」

周揚青公開與經紀人對話。（周揚青微博小號）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】