《半澤直樹2》未夠喉？　盤點堺雅人16年10部上位影視作品

堺雅人最知名的代表作，應該就是創造平成收視奇蹟的《半澤直樹》吧！他的名言：「以牙還牙！加倍奉還！」實在太熱血了。除此之外，不知道大家喜歡的是《律政狂人》裡面嘴賤又賣萌的律師，還是《真田丸》當中英勇又堅毅的武將呢？其實，堺雅人也常扮演醫生的角色，無論是《白色榮光》裡面冷酷的急診室醫師，或者《Dr.倫太郎》當中療癒創傷的精神科醫師，都使觀眾留下深刻印象。

等了七年，超人氣的《半澤直樹》終於要推出第二季。在續集播出之前，想要先來回顧一下堺雅人演過的經典作品。（因為他的作品多到不勝枚舉，選出來這十部僅是筆者個人喜歡的，如有遺漏還請見諒。）