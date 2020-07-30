《半澤直樹2》未夠喉？　盤點堺雅人16年10部上位影視作品

撰文：Japaholic
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堺雅人最知名的代表作，應該就是創造平成收視奇蹟的《半澤直樹》吧！他的名言：「以牙還牙！加倍奉還！」實在太熱血了。除此之外，不知道大家喜歡的是《律政狂人》裡面嘴賤又賣萌的律師，還是《真田丸》當中英勇又堅毅的武將呢？其實，堺雅人也常扮演醫生的角色，無論是《白色榮光》裡面冷酷的急診室醫師，或者《Dr.倫太郎》當中療癒創傷的精神科醫師，都使觀眾留下深刻印象。
等了七年，超人氣的《半澤直樹》終於要推出第二季。在續集播出之前，想要先來回顧一下堺雅人演過的經典作品。（因為他的作品多到不勝枚舉，選出來這十部僅是筆者個人喜歡的，如有遺漏還請見諒。）
唔止《半澤直樹》！按圖睇堺雅人10部經典作品：
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堺雅人和木村拓哉可以說是最佳競爭對手，兩人合作過《Engine》和《南極大陸》，劇中皆為亦敵亦友的關係，時常火藥味十足，最後卻培養出惺惺相惜的情誼。他們多次在同檔期主演日劇，力拚收視率和人氣，各自擁有一票死忠粉絲。2020年春季檔，原本觀眾期待《半澤直樹2》與《BG搏命保鑣2》，但新冠肺炎疫情卻打亂步調，延期播出的兩部續集作品，不曉得誰會拿下收視冠軍呢？
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