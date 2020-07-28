【新冠肺炎】日本演藝圈接連中招　ONE OK ROCK結他手Toru確診

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，日本演藝圈亦接連出現確診個案，繼本月19日AKB48成員田北香世子宣布確診之後，現年31歲的樂隊ONE OK ROCK結他手Toru（山下亨）亦檢測結果呈陽性，目前正在醫院接受治療。

結他手Toru（Instagram：@oneokrockofficial）

ONE OK ROCK的所屬公司Amuse事務所對外表示Toru昨日（27日）開始出現反覆發冷發熱的症狀：「當日就接受了PCR檢測，結果呈陽性，目前正在醫院接受治療，狀況還算穩定。至於主唱Taka和其他成員都沒有和Toru接觸，並沒有特別的狀況出現。」

日本樂隊ONE OK ROCK（Instagram：@oneokrockofficial）

公司亦承諾會以Toru的健康為先，積極幫助他接受治療，而且會好好管理旗下藝人的身體，規定人人都要戴口罩和用消毒酒精，並且下令公司的建築物要空氣流通。

Toru正在醫院接受治療。（Instagram：@toru_10969）

另外，前AKB48成員岩田華怜今日（28日）亦確診新冠肺炎，她於上周三（22日）覺得喉嚨痛，兩日後倦怠感襲來，翌日發燒發到37.6度去醫院，結果今日的結果顯示呈陽性。她亦決定退出預定下月15至16日舉行的朗讀劇「READING LIVE DREAM～2020 in August～」。

前AKB48成員岩田華怜亦確診。（Instagram：@karen0513_）

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