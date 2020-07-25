新冠肺炎︱確診施匡翹要求醫院膳食加鹽？　經理人：佢有好大包！

新冠肺炎（COVID-19）早前「殺」入娛樂圈，24歲歌手施匡翹（Zaina）亦不幸被同公司的麥德羅和女友劉麗萍（Apple姐）傳染，宣告確診，而她連日來工作中經過的TVB，也因而要徹底消毒，接觸過的藝人亦需接受病毒檢測，牽連甚廣。

歌手施匡翹（Zaina）不幸感染新冠肺炎。（IG@zaina_sze）

據公司另一名經理人琼姐回覆，施匡翹（Zaina）現正於醫院隔離中，情況良好，但需要休息。提到網上討論區最近有消息指，施匡翹於留院期間要求醫院在其膳食中加鹽，原因是她相信「食鹽可以對抗肺炎」，不少網民留言批評施匡翹「冇常識」。

琼姐回覆《香港01》時便澄清絕無其事：「係有人話可以用鹽水漱口可以幫助殺菌，前幾日已經有屋企人買拎咗好大包鹽畀佢。其實佢根本唔需要問醫院加鹽，亦冇問到護士攞鹽。」

施匡翹被傳信食鹽可抗肺炎一事，在網上討論區引起熱烈討論。（網上截圖）

施匡翹被傳信食鹽可抗肺炎，經理人指是不實傳聞。（IG@zaina_sze）

施匡翹亦透過琼姐回覆：「醫生話我今日情況、血壓指數都係預計之內。今日有人分享一啲消毒方法畀我，例如飲鹽水。我好好彩，屋企人可以帶到日用品畀我，因為基本上醫院係乜嘢都冇，另外屋企人都帶咗好大包鹽畀我用嚟漱口。」7月23號施匡翹回覆，亦表示自己情況穩定：「醫生話我正常情況下，會愈嚟愈好。」

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小知識：鹽水殺菌其實是利用了滲透壓差值，滲透壓會從低濃度向高濃度一側運動，最後導致低濃度一側的物質出現質壁分離不復原而死。坊間有不少醫生亦表示，鹽水漱口也對喉嚨痛有幫助以及有清潔功效，另外，高濃度鹽水也能減輕水腫以及消炎退腫。不過就暫未有醫學數據指「食鹽可以抗新冠肺炎」。