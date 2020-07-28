楊冪回應好友長文感慨工作苦　「憑咩要人了解你辛苦」獲力讚

33歲楊冪向來爽朗直言，面對不少突發情況都能迎刃而解，獲讚情商高。日前，她作客訪談類節目《親愛的，請放鬆》，與好友張大大暢聊生活，一番言論受到網友大讚。

楊冪鮮有參與訪談類節目。（微博@嘉行楊冪工作室）

節目中，張大大提及楊冪曾在大半夜前往醫院一事，且情況似乎有些嚴重，他表示，如果是自己去醫院，肯定希望朋友可以關心下，但相反楊冪好似特別驚大家知道這些事。然而，楊冪聽後反問張大大：「你真的覺得別人會關心你嗎？你跟別人講這些事情的時候，你覺得有多少人能感同身受？」她解釋道，當時是大半夜，可能大部分人已經睡了，到第二日醒來，問候下你，或者關心是真的，但無必要，不如用向朋友闡述這些問題的時間休息下好過。

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楊冪出道多年，予大家一個比較獨立個性的印象，儘管不時有一些負面新聞，但楊冪依然在頂流位置屹立不倒，絲毫無被「後來者居上」，想必也同她的性格有關。

好友張大大指，某次他在慶功宴上哭，有人向楊冪分享了這個片段，結果她大笑說「怎麼哭成這個樣子」，之後還send給張大大，令對方難以理解，於是問楊冪：「所以你不太擅長講一些你辛苦了這種話？」楊冪說：「我會講你辛苦了，因為我心裡有啊」。張大大續指道：「我發長篇朋友圈，然後你發一個問號，我會覺得你怎麼對我用心形容我的奮鬥，我這一兩個月做什麼，你一個問號我也是笑出來了。」非常不解楊冪的反應。

這時，楊冪指著窗外，認真地說：「你往下去看一看，每一個人都很辛苦，你覺得現在那些送外賣的人不辛苦嗎？他們今天蹲在這個不辛苦嗎？對半天稿子不辛苦嗎？所以你憑什麼要別人了解你的辛苦？因為每個人都辛苦。」

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楊冪的觀點受到網友一致認，大讚她從來不會賣慘：「每個人都很難，所以從來都不去說自己遭受了什麼」、「你的辛苦別人未必理解，更有比你辛苦的人還在堅持，楊冪通透得有點可怕，又覺得獲益匪淺」、「這個偶像火那麼多年不是沒有原因的」等。