蔣雅文跟老公分隔兩地發展︰我們都曾經以為自己能改變對方

淡出娛樂圈、嫁到台灣多年的蔣雅文（Mandy）近來因為不忍打理花蓮甜品店的父母太勞累，故由台北回到花蓮幫忙。Mandy近日在IG動態開放給網民提問，不少網民都關心那她的老公朱經雄會跟她一起到花蓮嗎？

Mandy和老公婚後生活較低調，間中也會在社交平台放閃。（蔣雅文IG）

原來Mandy的老公會留在台北，她就回花蓮本店。她在IG表示︰「我哋各有各忙，每個人嘅使命唔一樣，行到某啲位更加唔可以迷失。首先要愛自己，接受生命比（俾）你經歷嘅課題，相信一切都係最好嘅安排，就會有更多好事會發生。」而她指自己八年前已經決定在花蓮定居，「當初是因為結婚先搬返台北。」

Mandy回花蓮是希望幫父母手。（蔣雅文IG）

有網民問到有回花蓮的念頭後，朱經雄怎樣說，Mandy答︰「當初結婚就有說好的八年，期限到就離開台北，回花蓮或是任何一個遠離大城市的地方，我很清楚自己喜歡怎樣的生活，也不會衝動亂下決定罔顧人感受，現在我只是把計劃提前了。」被問到跟老公分開地方工作是協議嗎？會有憂慮嗎？她說︰「該怎麼說呢？嗯…留下來或是你跟我走？我們都曾經以為自己能改變對方，但真實人生不像偶像劇嘛，做回自己才是對大家最好的選擇，先懂得愛自己，才會變得更『可』愛啊！」

Mandy回答網民。（蔣雅文IG）

另一網民問到：「那喜歡台北還是花蓮？顧店層面和居住方面。」Mandy說兩者都選花蓮，又說：「回台北的日子，主要是為了與另一半試着建立更美滿的將來，給大家一個機會，也給自己一個時限努力拼拼看，如果大家一路上能維持步伐一致，就能1+1大於2呀！」

點擊下圖睇更多︰

+ 22 + 21 + 20

+ 23 + 22 + 21

同場加映︰【多圖】細龍太陳偉琪IG發放正能量 超性感水着出海引半裸疑雲