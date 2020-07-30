【乘風破浪的姐姐】郁可唯短髮打醉拳男女通殺　寧靜：奇葩女人

大陸歌手郁可唯憑選秀節目《乘風破浪的姐姐》突破自我，繼先前的戲腔歌曲及自創rap挑戰後，上周第三次公演以帥氣超短髮造型、香檳色的內襯外搭復古黑色外套與黑色熱褲登場，性感不失帥氣，並將醉拳融入舞蹈中，她表示：「我今天唱的就是一個喝醉的公子，這也是我第一次嘗試醉拳。」連隊長寧靜也讚她是「奇葩女人」，粉絲看了更是高喊：「想嫁！」

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她每次公演都展現豐富多變的一面，郁可唯表示錄製節目後收穫很多，也將這樣的改變心情注入新單曲〈我行我素我愛你〉中，歌詞「就讓別人非議，每個人都有孤注一擲的權利」，讓她很有共鳴，也特別符合自己在節目錄製期間的心境。郁可唯認為：「我覺得沒有什麼應該被定義，每個人都有自己看待一切的標準，每個人都有愛與被愛的權利，所以不要被外部的評價、非議所影響和束縛，要堅持自己的內心，更加勇敢。」

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郁可唯認為自己最「我行我素」的舉動， 就是義無反顧選擇成為歌手！因為家人觀念比較傳統，覺得「當藝人就是吃青春飯，不是長久安穩的工作」，但她卻抱持著就算沒飯吃也要唱歌的信念，毅然決然投入歌唱事業。她笑說：「這首歌的旋律很抓耳，讓我覺得充滿能量、很有態度，我很想唱這種不拖泥帶水，特別爽，特別颯的曲風，這對我來說是很大的改變。」

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