【乘風破浪的姐姐】伊能靜52歲被批超齡參賽　連珠炮發鬧爆網民

台灣女星伊能靜2015年與小十歲的大陸演員秦昊婚後，育有一女米粒。目前已52歲的伊能靜近日參加女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，有網友卻在網路上攻擊她的年齡，她近日接受採訪則當面回嗆網友：「我喜歡當美少女又關你什麼事！」

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伊能靜最近接受《鳳凰網》訪問，直言「我喜歡懟直男」，並強調尤其是那種攻擊女性年齡、為女性設框架的負面言論。她表示有些人會罵她「52歲了還出來作妖」、「52歲了還說自己是美少女」、「52歲也可以優雅地老去」等等，攻擊她的年紀。

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對此，伊能靜也藉著訪問直接回嗆這些網友：「我優不優雅關你什麼事啊？我喜歡當美少女又關你什麼事？你是缺塊肉還是瘸個腿，你那麼生氣幹嘛？那可見你生活裡有什麼事是讓你憤怒的，那與我無關，但是你把它加諸在我身上就是你不對了。這個你得認，所以你活該被懟。」

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伊能靜解釋，如果允許別人傷害自己、或允許別人傷害其他人，這樣最後會變成一個麻木的人，所以她也藉著訪問向同樣在參加《乘風破浪的姐姐》的女星們，「憤怒、反擊沒有關係，只要仍保持理智就好。」她坦言：「如果我是玻璃心的話，我就是防彈玻璃，而且是最強的防彈配備，但是還是個玻璃。我允許自己是個玻璃。」

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