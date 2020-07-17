《乘風破浪的姐姐》丁噹慘被淘汰爆喊　杜華幫擦淚竟藏可怕機心？

台灣歌手丁噹近日參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐》中，卻抱憾落敗，止步二次公演，有趣的是，在第一集因評論丁噹：「她唱得太好，顯得其他人不好，放在團體顯得不和諧。」而給了她低分的評審、樂華娛樂CEO杜華，今天又再度和丁噹一起上了微博熱搜！

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丁噹被淘汰後，她坦言收獲大於遺憾，是她最難忘的一段人生旅程，「上一次隊友走，我就比較痛苦。這次我是隊長，她倆（金莎、白冰）留下來，我就覺得我還可以。」在被淘汰結果播出後，她寫下千字長文，歷數「乘風破浪」的旅程，絲毫沒有不捨反而充滿感激。

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此外，她近日推出全新單曲《命中注定》，也是戲劇《你是我的命中注定》片尾曲，MV邀來實力派演員江宜蓉、江常輝共同演出，兩人飾演一對因偶然的巧合而相愛的戀人，卻終究抵抗不了現實條件捉弄，多年後錯過彼此的兩人再度偶遇。

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丁噹拍攝MV也是經歷了相當長時間的前置作業，先是因為早上暴雨打壞場景燈，為了等燈架重新架好，延遲三小時才拍攝，接著為了呈現期盼命中注定愛情降臨的女生，已快4年沒留長髮的丁噹，更是特別花了4小時接髮。

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