【乘風破浪的姐姐】33歲袁詠琳鹹魚翻生　獲萬茜封最強輔助有原因

台灣歌手袁詠琳因參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》知名度大開，吸引不少拍攝、商演和直播邀約，她感恩於現在的忙碌，也謝謝這檔節目帶給她的收穫；節目本周來到第七期第三次公演，她與萬茜、金晨、黃齡以及李斯丹妮等藝人組成「萬金齡琳丹」女團攜手帶來燃爆歌曲〈Gentlewoman〉，帥氣又性感的演出，讓她們拿下全場最高票、全員完美晉級。

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為了演出完美，她與團員們每天都排練十幾個小時，過程充滿辛苦與疲憊，天天跳到想吐全身痠痛；身為此團隊長的萬茜受訪時讚袁詠琳是她心中的「最強輔助」，時常會挺身而出的帶著大家用適合方式唱歌，也會在回宿舍時煮麵給大家吃，並且帶著大家做核心運動增加肌力，也因為每天超時練習，尤其是會貼心為團員們沖泡能量飲料，再獲團隊中「仙丹妙藥」之美名。

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袁詠琳也提及在參加節目的這幾個月以來，自己變得更加勇敢與成長，越來越自在的她希望可以常常逗大家開心，散發正能量，這也是在節目比賽中被大家看見後，對她來說最大的獲得！她也表示：「會在節目上更全力以赴，呈現百分百演出，這次順利晉級，希望每次演出都會帶來不一樣的呈現。」

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