雖然是精神病但沒關係︱吳正世替自閉症粉絲圓夢　扮「尚泰」見面

由金秀賢及徐睿知等主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，在劇中飾演金秀賢哥哥，患有泛自閉症障礙「文尚泰」一角的吳正世（吳政世）憑着高水準演技，得到廣泛劇迷的認同。近日吳正世為自閉症粉絲圓夢的故事更在網上流傳開去，他的善行再一次獲得關注。

日前一位網民在IG分享，吳正世與患有智力障礙的哥哥一同到樂天世界的故事，更貼出多張照片，因而成為網上熱話。她講到哥哥因看到《雖然是精神病但沒關係》中的文尚泰後，尤其文尚泰在高文英作家的簽名會大哭的一幕，感同身受想給對方一點安慰，所以一直表示希望與文尚泰見面。得知請求後，吳正世最終在繁忙的日程中與妹妹約好，最終以「文尚泰」的打扮與智力障礙的哥哥在遊樂場見面。

吳正世打扮成「文尚泰」，替自閉症粉絲圓夢。（IG/@hpccp_icw）

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妹妹講到當天二人一同玩了很多遊樂設施，一直手牽手，就像是朋友一樣相 處。她亦表示感謝吳正世努力地與哥哥溝通，完美重現「文尚泰」在劇中的行動及語氣等，令她相當感動。妹妹也分享吳正世不但讓她打開已鋪塵5年的電視機，更重要的是，非常感激吳正世通過演技，加深外界對殘疾人仕的理解及關注，用心研究的一面也令人佩服。

吳正世「文尚泰」一角在劇中非常搶眼，他細膩的演技獲得大量好評。（劇照）

吳正世的美行流傳開去後，不少網民表示被深深感動到，大讚他是一位溫暖的演員，比起言語關心，吳正世選擇以行動去關心。之前吳正世就講過：「為了詮釋這個角色得到了專家的指教，盡可能表現出純真的那一面。」表示自己也通過「文尚泰」一角，持續地學習到之前不熟悉的東西。今年43歲的吳正世出道已16年，雖然多數擔任配角，但卻是一位「扮咩似咩」的實力派演員，《山茶花開時》、《奇蹟拍檔》和電影《炸雞特攻隊》等人氣作都能見到他的蹤影。

吳正世已憑《山茶花開時》奪得兩個男配角獎。（劇照）

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