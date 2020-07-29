三十而已│余文樂祝福江疏影跟馬志威分手　網友揶揄：你都啱演！

內地熱播劇《三十而已》自播出以來就引起大量網友討論，三位不同背景的女主角顧佳（童瑤飾）、王漫妮（江疏影飾）、鍾曉芹（毛曉彤飾）各自在30歲時面臨不同的困境，作為名店Sales的江疏影渴望找到一個有錢又愛自己的另一半，自從遇到梁正賢（馬志威飾）之後，她便被「幸福」的假象籠罩。

江疏影被馬志威的種種行為打動。（微博@電視劇三十而已）

江疏影與馬志威於遊輪相識，在對方瘋狂出招下 ── 又送車兼租車位，又相當細心，簡單而言就是錢銀攻勢，江疏影最終深陷這段感情。但不久後，馬志威的正牌女友趙靜語（高海寧飾）出現，這時江疏影才知道自己做了第三者，而馬志威答應同高Ling分手，同她在一起，自以為「勝利」了的江疏影自認絕不退出，想不到一切只是個謊言，之後她親眼見到馬志威同高Ling在一起的親密畫面，才決心分手。

江疏影滿懷欣喜來到香港找馬志威，結果看到對方同高Ling的親密畫面。（視頻截圖）

昨晚（28日）最新一集播出之後，江疏影終於同馬志威正式分手，觀眾都紛紛讚好。想不到余文樂也在微博發文：「點一首《分手快樂》送給王漫妮」，還在留言區回應江疏影：「王漫妮快跑！」而馬志威也評論道：「好爸爸你誤會我了」，卻遭到余文樂否決。更有意思的是，還有網友諷刺余文樂：「這個角色你也可以」，受到眾多網友讚同，不過大家指沒有說他不好的意思，只是覺得他有這樣的Feel。

有網友表示想看余文樂做這樣的角色。（微博截圖）