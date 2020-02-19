余文樂發福被指變土味阿叔　太太王棠云下巴引網友關注：似魁隆

2020倫敦秋冬時裝周於昨日（18日）落下帷幕，余文樂（Shawn）攜太太王棠云（Sarah）一同出席美國品牌Tommy Hilfiger 2020春夏成衣系列發布會，兩人大方放閃，而久未公開露面的余文樂發福不少，在網絡引起熱議。

余文樂身穿深藍色西裝，搭配白色波鞋，與太太十指緊扣，他面部留鬚，且相比以前圓潤了很多，身形也腫脹不少，看起來有些滄桑。而反觀旁邊的王棠云，她以Tommy Hilfiger 2020春夏成衣系列的牛仔連身裙亮相，身材纖瘦。網友們見到之後，紛紛感嘆到：「歲月饒過誰，男神啊」、「果然一胖毀所有」、「胖成了周潤發」等，不過有網友認為只是「幸福肥」。

久未公開露面的余文樂與太太一同出席Tommy_Hilfiger_2020春夏成衣系列發佈會，兩人的身材樣貌引起網友熱議。（IG@lok666）

點擊下圖睇余文樂爆肌靚仔相：

+ 9 + 8 + 7

除此之外，王棠云的樣貌也意外引起網友關注：「沒人注意到他老婆的下巴嗎」、「我也覺得怪，為什麼媒體圖是方的，婚紗照是尖的」、「他老婆這個下巴，有點像滅霸（魁隆）啊」等，但也有網友表示是角度問題。

王棠云的樣貌意外遭到網友吐槽。（IG@lok666）

余文樂自從2017年與王棠云結婚之後便開始減產，大部分時間回歸家庭，將精力放在個人品牌上，IG中幾乎都是同太太、兒子的生活照，一家三口非常幸福。

2017年，余文樂於倫敦時裝周出席Tommy_Hilfiger秋冬成衣系列發佈會，當時比現在fit得多。（GettyImages）