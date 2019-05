余文樂為兒子添Charlie Brown紋身　網友：加入余太才叫完美！

余文樂(Shawn)與王棠云(Sarah)自從於去年5月誕下兒子余初見(Cody)之後,有子萬事足的他時常在社交平台分享Cody的生活點滴,父愛爆棚。

27日,阿樂在IG曬出自己的新紋身,是美國卡通《史諾比》(Snoopy)故事中的查理布朗(Charlie Brown)牽著已故美國著名普普藝術家Keith Haring創作的狗,並寫著:「My new tattoo of my son.」

阿樂為兒子添新紋身。(Instagram@lok666)

雖然阿樂從未讓兒子公開露面,多數分享的都是Cody的背面或者1/3側面相,不知道阿樂是不是覺得兒子圓圓的臉龐同Charlie Brown有幾分相似,在之前Cody一歲生日時,他也曾在蛋糕中放上Charlie Brown,似乎已經成為兒子的代名詞。

Cody一歲生日時,阿樂也為其準備Charlie Brown的生日蛋糕。(Instagram@lok666)

Cody通常以1/3側面出鏡。(Instagram@lok666)

眾所周知,阿樂身上有不少紋身,但從來沒有紋過這類卡通形象。見到他這般溫馨舉動,很多網友都大讚「好可愛」、「so pretty」、「六叔好爸爸」等。不過,亦有部分網友質疑他為何不將太太紋在身上,「你忘了你還有個老婆」、「老婆曾經在訪問中說過希望你把她紋在你身上耶」、「要加入余太太才叫完美」,甚至有網友說「真滴醜」(真的醜)等。

網友在IG留言。(Instagram截圖@lok666)

兒子紋身乃大師出品 曾為余文樂刺青

其實這個紋身是出自台灣紋身大師Josh Lin之手,這位Synthetic Lab合成刺青品牌創辦人,擅長黑灰寫實風格,曾獲得澳洲刺青暨人體藝術展的世界冠軍,以及美國紋身黑灰寫實人像組冠軍,還受邀參與全球紋身界最頂尖的倫敦紋身展同意大利米蘭紋身展,多次擔任紋身展的評委,阿樂手臂上阿姨的肖像紋身也是他的作品,非常有實力。

來自台灣的國際紋身師Josh Lin。(Instagram@joshlintattoo)

阿樂手臂右下方阿姨的肖像也是出自Josh Lin。(Instagram@lok666)

