余文樂為兒子添Charlie Brown紋身　網友：加入余太才叫完美！

余文樂（Shawn）與王棠云（Sarah）自從於去年5月誕下兒子余初見（Cody）之後，有子萬事足的他時常在社交平台分享Cody的生活點滴，父愛爆棚。

27日，阿樂在IG曬出自己的新紋身，是美國卡通《史諾比》（Snoopy）故事中的查理布朗（Charlie Brown）牽著已故美國著名普普藝術家Keith Haring創作的狗，並寫著：「My new tattoo of my son.」

阿樂為兒子添新紋身。（Instagram@lok666）

雖然阿樂從未讓兒子公開露面，多數分享的都是Cody的背面或者1/3側面相，不知道阿樂是不是覺得兒子圓圓的臉龐同Charlie Brown有幾分相似，在之前Cody一歲生日時，他也曾在蛋糕中放上Charlie Brown，似乎已經成為兒子的代名詞。

Cody一歲生日時，阿樂也為其準備Charlie Brown的生日蛋糕。（Instagram@lok666）

Cody通常以1/3側面出鏡。（Instagram@lok666）

眾所周知，阿樂身上有不少紋身，但從來沒有紋過這類卡通形象。見到他這般溫馨舉動，很多網友都大讚「好可愛」、「so pretty」、「六叔好爸爸」等。不過，亦有部分網友質疑他為何不將太太紋在身上，「你忘了你還有個老婆」、「老婆曾經在訪問中說過希望你把她紋在你身上耶」、「要加入余太太才叫完美」，甚至有網友說「真滴醜」（真的醜）等。

網友在IG留言。（Instagram截圖@lok666）

兒子紋身乃大師出品 曾為余文樂刺青

其實這個紋身是出自台灣紋身大師Josh Lin之手，這位Synthetic Lab合成刺青品牌創辦人，擅長黑灰寫實風格，曾獲得澳洲刺青暨人體藝術展的世界冠軍，以及美國紋身黑灰寫實人像組冠軍，還受邀參與全球紋身界最頂尖的倫敦紋身展同意大利米蘭紋身展，多次擔任紋身展的評委，阿樂手臂上阿姨的肖像紋身也是他的作品，非常有實力。

來自台灣的國際紋身師Josh Lin。（Instagram@joshlintattoo）

阿樂手臂右下方阿姨的肖像也是出自Josh Lin。（Instagram@lok666）

點擊下圖睇Josh Lin作品：