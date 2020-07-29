【多圖】林秀怡公開「黑歷史」　回顧讀書MK造型大呼︰好恐怖啊！

正所謂「誰人沒有MK過」，女藝人也不例外，日前林秀怡（Kirby）在YouTube拍片公開自己讀書時期的舊照，完全不介意過去的傻氣和素顏樣公開！

Kirby又靚女又玩得，非常受網民歡迎。（林秀怡IG）

Kirby在自己的YouTube Channel公開自己的「黑歷史」，跟大家一起看舊相，由小學時期開始看到中學生涯，其實Kirby的樣子沒有太大分別，只是皮膚白了和會打扮化妝了。最搞笑的是她指當時流行臥蠶，所以她故意不睡覺，以為可以「練」到有臥蠶，聽上去都覺得又搞笑又青春。

Kirby話自己的造型好恐怖。（YouTube影片截圖@Kirby Lam）

點擊下圖一齊睇，重溫一下一啲可能你都有過嘅造型︰

+ 39 + 38 + 37

看到以前的打扮，Kirby也不禁自嘲一番，笑言自己「着到成個師奶咁」，裡面穿了heattech，外面再加件Polo衫，再戴星星鏈和耳環，她大呼︰「好恐怖啊！」她又不斷指自己︰「肥到呢！」、「冇眼皮啦又」，完全沒有底線！之後就開始有「MK頭」出現，即是用頭夾長期夾住瀏海那種，而且當時還未有智能電話，是用小型的那些Nokia手機，簡直是考古時間啊！

點擊下圖睇Kirby而家嘅靚相︰

+ 25 + 24 + 23

同場加映︰【多圖】港姐冠軍黃嘉雯孖愛犬影性感寫真 惹網民羨慕：好主人